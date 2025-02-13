《今際3》預告曝光 9月Netflix上架

生田斗真擔正的動作片《鬼城殺》本月27日上架；前SMAP成員草彅剛主演的《新幹線驚爆倒數》4月23日首播。改編自同名漫畫的BL電影《10DANCE》，由《六本木Class》竹內涼真與《鐵帽》町田啓太合演，將於12月登場。

日本Netflix今年會推出4個綜藝節目，包括本月18日上架的戀愛真人騷《離線找真愛》；第4季會一口氣推出3個綜藝節目，分別是《不良一族尋愛記》、搞笑節目《謾罵村》，以及有日版《體能之巔》之稱的《最後復活戰》，後者將有25名退役運動員參賽並爭奪3000萬日圓（約152萬港元）獎金。

另外，《今際之國的有栖3》宣傳片昨日曝光，講述「鬼牌」出現在東京，山崎賢人與土屋太鳳再次捲入遊戲世界，並身陷險境。今季故事並非改編漫畫，而是全新創作。《玻璃之心》片段亦首度公開，佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳等組成樂隊，佐藤健站在萬名觀眾的演唱會舞台上，場面浩大，故事集青春、音樂及愛情於一身。

文：蘇珮欣