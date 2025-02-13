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娛樂

【娛樂場】黃妍力臻Michael C《難道要問感情語錄》揭三角戀曲

【明報專訊】昨日是中國情人節元宵，明天迎來2月14日西方情人節，Sony Music《Always Need Love Songs》（A.N.L.S.）企劃今個月由明日起連續3星期推出3首應節歌。力臻、Michael C伙黃妍組成兩男一女「三角戀曲」，以3人合唱的《難道要問感情語錄》打響頭炮，緊隨黃妍獨唱由Serrini（梁嘉茵）填詞的《悲劇女主》，最後兩男合唱《你是我的專屬配對》。3人對今次合作感興奮，透露3首歌之間有着連繫，呼籲樂迷細味，發掘當中關係。

受Serrini歌詞啟發衍生三部曲

力臻、Michael C合唱的《你是我的專屬配對》原本沒納入企劃之內，監製Edward Chan（陳浩然）提出將3首歌串連起來，解釋想法受Serrini所填的《悲劇女主》歌詞啟發，當初他將歌曲交予對方填詞時，沒給予任何創作方向，收到詞後不禁思考歌中主角為何會落得如斯悲慘下場。剛巧團隊正製作力臻與Michael C合唱的《你是我的專屬配對》，令Edward Chan把此曲與另外兩首作品串聯，成《悲劇女主》的「解答」。

黃妍被批缺男人影響事業運

為使《你是我的專屬配對》融入三部曲中，填詞人T-Rexx花了不少苦功更改原有歌詞，令敘事更圓滿。

單身已久的黃妍早前被玄學家七仙羽（七師傅）批好難有男人，叫她無論如何求其都要找一個，因為缺男人會影響其事業運。她笑說：「師傅話我今年唔會有男人，希望我下年可以行愛情運，唔使再做『悲劇女主』啦。」

除歌曲串連成完整故事，3歌的MV亦有所連結，黃妍、力臻和Michael C於MV中更有一段「三角關係」，導演Pazu透露頭炮《難道要問感情語錄》MV有蛛絲馬迹藏於其中，細心的觀眾或能在當中找到故事發展的提示。

相關字詞﹕娛樂場：《難道要問感情語錄》

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