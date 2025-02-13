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娛樂

新劇周旋韋羅莎莊韻澄 朱栢謙首拍激情戲超緊張

【明報專訊】朱栢謙與韋羅莎在ViuTV新劇《弊傢伙！我要去祓魔》飾演夫妻，莊韻澄演介入他們的第三者。韋羅莎表示與朱栢謙已非第一次演夫妻，不可說駕輕就熟，但彼此熟絡，有深厚默契，無論演什麼都很舒服，還大爆劇中有場激情戲，對方有點不知所措，「我們合作多年，第一次演激情戲，他有很多顧慮，擔心會令我不舒服和冒犯我，拍攝時，感覺到他很緊張，所以我更加要給他信心，讓他放膽去做」。

朱「第一次」獻韋羅莎

問朱栢謙演戲多年為何如此緊張？他笑說：「我要講畀香港電影和電視監製同導演聽，我冇演過這種戲，所以好緊張，希望大家畀多些機會我。過往演出的角色不是癲癲喪喪，就是孤獨的人，今次算突破，很少演愛情戲，不是抗拒，是沒人找我演，我做舞台劇，通常最終都要死，有一年死過7次，7部舞台劇都要我死。」

韋羅莎自言每次演舞台劇都要喊，「佢死我咪要喊囉，好合理」。朱栢謙慶幸將第一次奉獻給韋羅莎，因與對方識於微時，又是老拍檔，「愈熟係會愈尷尬，因要將自己赤裸一面展現給她看，但又好彩是她，可以放鬆一點，下次會演得更勁」。

莊韻澄透露朱栢謙與韋羅莎拍完激情戲後，會與她上演一幕更激烈的「愛情動作」戲，朱栢謙表示與莊韻澄沒那麼熟，反而沒那麼尷尬。

難忘污水廠開工逾30小時

問朱栢謙對自己身體哪部分最滿意？他笑謂：「每個部分都滿意，最滿意是個心，最好睇。」朱栢謙和莊韻澄最難忘在狹窄又焗的污水廠連續拍攝30多小時，體能一直下降，還要頂硬上，繼續呼天搶地做戲，直至導演嗌cut收貨為止。莊韻澄說：「我和朱栢謙的愛情故事拍得好轟烈，原本以為有得吊威也，最後沒有，有點失望。」朱栢謙表示《弊傢伙！我要去祓魔》會給觀眾視覺刺激，像進入打機世界。

記者：柯美

服裝：ITHK、Ami Paris@韋羅莎

相關字詞﹕弊傢伙！我要去祓魔 韋羅莎 朱栢謙

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