導演看中周潤發大佬形象深入民心 陳思誠：唐人街堂主不二之選

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《唐探》系列至今票房已突破100億人民幣（約106億港元），導演陳思誠談到為何不拍第4集變成前傳《唐探1900》，因為系列拍了10年，今次希望帶出更有意思的故事，前3集用「唐人街」做背景，前傳講唐人街由來，「回顧唐人街那段歷史時，發現其實它並不是一個光彩的所在，那個年代的社會有很多不公平的事，挖掘出很多故事寫成劇本，希望大家以史為鑑，居安思危」。

劇組為發哥普通話對白寫上拼音

陳思誠稱寫劇本時，已鎖定周潤發（發哥）演美國唐人街協盛堂堂主白軒齡一角，是不二之選，因為發哥拍港產片演的大哥角色形象深入民心，加上對方又去過美國荷李活發展，配上角色有身分認同。陳思誠笑說：「所以我要想辦法請大佬『出山』！」

發哥承認戲中全英語和普通話演出，由於不是自己母語，確有壓力，「多謝劇組為我將普通話寫上拼音，不過英語是以1900年莎士比亞式的英語去寫，我都睇不明、太深，始終要明白才可以投入演出，收到第一稿時推了，擔心應付不來，後來遷就我，改成白話。我已到這個年紀，很多謝導演給我這個機會，做演員永遠希望有新挑戰，加上有兩位優秀演員一齊演出，相得益彰」。

少林高手王寶強教發哥耍太極

近年熱愛跑步的發哥就算拍戲，都抽時間跑步，王寶強和劉昊然在發哥感染下也愛上跑步，發哥開心收了兩徒弟，透露王寶強每天都陪他跑步，劉昊然間中先陪跑，「王寶強很乖，就算我不在，他每天堅持跑步，到我耍太極時，寶強就會教我，因為他是少林高手」。

王寶強表示每天會跑四五公里，笑言與發哥跑出火花來。問到合作是否很愉快？發哥笑說：「他們應該很苦，因為我去到片場不肯走，他們就算拍完，見我未離開，全部都不敢走，下次不要拍電影，改拍動畫片。」

劉昊然為對白苦練英語

劉昊然面對國際巨星發哥，直認得知跟對方合作一刻已很大壓力，加上角色有不少英語對白，本身英語基礎不好，所以事前要努力練習，「幸好上一部戲《解密》跟尊古錫（John Cusack）合作時開始學英語，當時聘請了一名香港英語老師，他當時亦有跟場，幫我排練英語台詞」。他跟王寶強一樣，跟發哥接觸後，顧慮和擔心全消。王寶強稱從小看發哥的電影成長，有種熟悉感覺，今次能跟對方合作，還一起跑步、合照，實在太棒。

王寶強曬黑減磅演印第安獵人

王寶強戲中飾演華裔印第安獵人，上身只穿背心露胸肌，事前是否要操肌？他笑說：「沒想到角色穿那麼少布，露那麼多，當時我的身形比較胖，為了這個角色刻意曬黑和減磅，其實角色只需要精悍而不用大隻。」他透露減磅後，脂肪減少，夜晚開工會覺得很冷，日間狀態比較好，因開工前會先跑步，整個過程很享受。

劉昊然大爆老拍檔開拍前大半年已戒酒，王寶強解釋收身期間大吃大喝只會白費心機，所以飲食要嚴格控制。陳思誠笑王寶強殺青後即放肆大喝特喝，王寶強笑說肌肉因為過年已沒有了。

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