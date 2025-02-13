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娛樂

陳佩思靠「勇」淡市開餐廳 鄺文珣寫歌助老公闖樂壇

【明報專訊】曾主持無綫兒童節目《至NET小人類》的陳佩思去年到泰國的藍帶學校學煮法國菜，學成歸來花6位數字與朋友夾分投資開法國餐廳，昨日舉行開幕酒會，圈中好友林寶玉、鄺文珣與丈夫應德榮、彭家麗、趙頌茹、林國斌和盧惠光等到場支持。

陳佩思以往曾投資時裝、零食和榴槤生意，當中有賺有蝕，從中儲了不少經驗，盼法國餐廳半年內回本，自嘲在經濟環境低迷下開餐廳，全靠一個勇字，除絞盡腦汁設計新菜式吸引顧客，還為好友度身訂做，「林國斌對菜式不挑剔，只要求分量夠大。女性朋友就怕肥，要求盡量少澱粉質」。除開餐廳，陳佩思正籌備主持新節目，專門介紹泰國價錢實惠、品味高檔的餐廳。

鄺文珣欣賞好友陳佩思飛泰國學廚，做事夠毅力堅持，自覺廚藝有天分，手勢獲兒子和丈夫讚賞，大爆丈夫想她集中搞音樂多於研究廚藝，「老公自從參加《中年好聲音》後，常要求我陪他練歌，又要幫他作曲。原本作了一首合唱歌，可惜大家『唔啱Key』沒機會合唱，唯有他獨唱先，等待好時機推出」。

單身林寶玉嘆情人節沒有異性約會，聽從風水師意見在家擺桃花陣，求催旺姻緣、人緣和財運，承認不乏追求者，但未遇到心儀對象，否認要求太高，「對方首先要接受我工作好忙，當然如果是『高富帥』就好，最緊要對我好和愛惜我」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕鄺文珣 陳佩思 至NET小人類

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