爆魏浚笙好嘈每事問 任達華讚鄧麗欣演技有進步

華哥形容自己喜歡拍戲的程度，算是「過度活躍症」，「有啲嘢我唔識，要學識先做到個角色，戲內性格古板，戲外當然不是，我是什麼都OK的yes daddy，戲中子女一開聲我就會萬歲」。他估不到鄧麗欣與Jeffrey比自己的「過度活躍症」更犀利，「總之好嘈，拍攝時要喝住他們唔好講嘢。Jeffrey好聰明，但好嘈好多問題，屋企事都問埋，關佢鬼事咩！不過我們傾得好開心，他將來一定是個好演員，因他敢問，每事問都是個很大優點，好肯學習」。

華哥向鄧請教練聲技巧

華哥對首次合作的鄧麗欣亦有很高評價，「她很聰明，懂得怎樣演好角色，一直很努力，演技上有進步，每件事都做得好好，值得大家學習」。鄧麗欣亦讚華哥好學，畫畫又好叻，經常傾畫畫心得，還大爆對方連唱歌都有興趣去學，問她平時如何練聲，「覺得華哥歌藝非常好，不唱歌是大家的損失」。

鄧麗欣難忘戲中常被「爸爸」華哥鬧，被對方的氣場震懾，「我角色也不輸蝕，因為性格似爸爸，同樣固執，矛盾是互相都很愛對方，只是講不出口，很多家庭都有這問題」。她承認自己屋企也是這樣，可能遺傳了媽媽的口硬，長大才學懂多表達關心家人，「與家人關係是要付出，希望大家看完這套戲有所反思，不去抓緊和珍惜，失去時已太遲」。

鄧無暇跟男友慶祝情人節

此外，鄧麗欣昨日現身藝術展覽，講解以「花」為主題創作的兩幅個人作品，其中一幅畫是祝賀女性朋友創業的禮物。問到有否以男友為繪畫對象？她說沒有，畫女性朋友多。近日忙於為3月紅館演唱會排舞、練歌和作畫，預告會將自己藝術作品呈現舞台上。昨日元宵節，明日是情人節，她未有安排節目慶祝，「一早講咗要開騷，叫男友不要怪我，待完成演唱會再補祝，我沒有預備禮物，但男友一定要照做」。鄧麗欣甜笑說天天都當是情人節，說完笑稱「起雞皮」。

記者：林祖傑、林蘊兒

攝影：劉永銳

場地提供：Pacific Coffee@勝利道

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