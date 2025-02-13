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娛樂

佘詩曼為擾民道歉 3月拍《新聞女王2》 任保良局大使 得悉總理爺爺威水史

佘詩曼3月中投入拍《新聞女王2》 遺傳爺爺投資智慧

【明報專訊】佘詩曼昨日到銅鑼灣出席新春團拜活動，獲保良局董事會主席龐董晶怡委任為「保良局傳承愛心大使」。原來佘詩曼爺爺1950年曾任保良局總理，她在活動上得知爺爺威水史，知道對方是暖男和懂得投資，自言投資方面有爺爺的遺傳、對於早前在長洲拍無綫新劇《正義女神》外景惹居民投訴，佘詩曼說劇組已選在較少人時段拍攝，對為居民帶來不便感抱歉。她透露《新聞女王2》預計3月中開拍，希望劇本勝首集。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

佘詩曼（阿佘）開心獲委任為愛心大使，表示能參與慈善感榮幸，活動前參觀院舍，聽到佘家前人跟保良局淵源甚深。保良局董事會主席龐董晶怡說：「之前曾跟佘媽媽在關帝誕拜關帝時相遇，傾談間發現阿佘爺爺1950年曾任保良局總理，阿佘伯父更為保良局設計局徽和校徽，既然雙方那麼有緣分，便大膽邀請阿佘任大使，認為是好好的愛心傳承，多謝阿佘答應。」

佘爺爺首個提議保良局買樓收租

阿佘稱自己出世時爺爺已過世，以前聽媽媽說爺爺的功德，很多細節都在今次活動上得知，感覺很特別，「雖然未親眼見過爺爺，但感覺他是個有愛心和細心的暖男，爺爺留意到課室很熱，立即加裝風扇，又提議買單位收租。伯父設計局徽都是今（昨）日才知道」。龐董晶怡稱阿佘爺爺當年第一個提議買單位收租，「單位位於灣仔軒尼詩道，現在仍保存，由當年6萬元買入後一直收租，是很聰明的投資，對我們幫助很大，除了有善心，也很前瞻」。

阿佘在物業投資方面都好叻，是否遺傳了爺爺的投資智慧？阿佘笑說：「少少啦，我都是今（昨）日才知道爺爺那麼勁，1950年已經很懂得投資。」想不想學爺爺任慈善機構總理？阿佘稱演藝工作比較忙，未必能勝任總理職務，所以換個方式關愛有需要的小朋友。昨日元宵節，她跟一班小朋友食湯圓很開心，透露有個肥仔一直凝望着碗湯圓，未聽完大人說話已開始大啖吃，很搞笑，派利市時，收到很多祝福，很滿足。阿佘新春期間在社交平台分享多張抱小孩的合照，承認很喜歡小朋友，已收了逾10個契仔女。

獲長洲居民請吃東西 讚友善

阿佘主演劇集《正義女神》剛殺青，最近放假休息陪媽媽，開始為3月中開拍的《新聞女王2》做準備，「一班編劇加油，希望他們寫個比《新聞女王》更好的劇本，這是我的新年願望」。

提到早前到長洲取景拍《正義女神》引起居民不滿，有女途人對工作人員大鬧︰「好巴閉呀？」阿佘解釋劇組在碼頭拍攝，已揀選在較少人的時段，但仍帶來不便，為此表示抱歉，工作人員都以禮貌態度解決問題，「很多居民其實很友善，有請我們吃東西」。

稱大S猝逝是娛樂圈損失

阿佘曾上過台灣女星徐熙媛（大S）主持的綜藝節目，對於大S本月初在日本猝逝，阿佘得知消息時感震驚和可惜，「印象中的大S是甜美、友善、溫柔和反應很快的女性，她的離世是娛樂圈一個損失」。

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