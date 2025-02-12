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娛樂

【開箱】《愁城波哥大》 宋仲基的殘酷生存法則

【明報專訊】《財閥家的小兒子》宋仲基主演韓片《愁城波哥大》，講述主角為了爭取更佳的生活條件而移居海外，冒着生命危險在哥倫比亞走私巿場打拼的故事。去年12月30日在韓國戲院開畫，截至本月初錄得42萬入場人次，由於電影製作費達125億韓圜（約6700萬港元），需要300萬觀眾捧場才可達至收支平衡，為免賠本收場，盡快把播映權轉售予影視串流平台Netflix，不失為開源辦法，本月3日上架即登上全球非英語電影收視榜首，證明不愁捧場客。

為生活鋌而走險

《愁城波哥大》是個關於人類生存的故事：1997年亞洲經歷金融風暴，韓國宣布破產，19歲少年宋國熙（宋仲基飾）跟隨父親（金鐘洙飾）及母親（金好貞飾）移居哥倫比亞首都波哥大。當時宋父充滿自信地說，他們只是在當地過境，之後便會遷往美國定居，還信誓旦旦表示，當地有他服役時的戰友朴炳章（權海驍飾）關照，可是他們抵達波哥大當天，全部財產都被賊人搶走，被迫滯留。

宋父無法適應哥倫比亞生活，母親謀生技能亦有限，生活重擔落在國熙身上。為了生存，國熙跟隨「韓人街」商會話事人朴炳章工作，頗得後者器重，於是派遣他跟洙榮（李熙俊飾）一起走私韓國商品。國熙不怕危險，且表現賣力，獲得炳章和洙榮賞識，後者更向國熙提議一起自立門戶。憑藉才智與勇氣，國熙逐步登上波哥大的上流社會，過程相當殘酷，多次遇上背叛、誣陷等危機，其中一幕講到當地人妒忌韓國生意愈做愈大，於是勾結警方，沒收韓國水貨，正當國熙拿着大筆鈔票，準備解決問題之際，竟被爛賭父親搶走，令國熙欠下巨債。

反映波哥大真貌

據悉本片是電影公司老闆於1990年代到訪波哥大，目睹當地韓國人生活而獲得靈感。電影反映當地實况，如走私韓國平價服裝到波哥大，韓國人看準哥倫比亞人貪新鮮的特點，走私羽絨外套，掀起搶購熱潮。戲中描述韓國人與當地人之間錯綜複雜的利害關係，由於哥倫比亞關稅重，韓國商人要賺錢，不得不走私水貨，亦要疏通海關及警方，直至水貨生意愈做愈大，出現利益衝突，終招致殺身之禍。

電影以國熙人生傳記方式敘事，時序有條不紊，其間適度加入打鬥、飛車、槍戰等動作場面，為電影帶來緊張刺激感覺。在角色設計方面，國熙、洙榮和柄章各有特色，他們為了生計，做事不光明磊落，也不至於惹人討厭，而且3人時而合作時而對立，形成有趣局面。

宋仲基演技多變

飾演國熙的宋仲基由19歲演到30多歲，原本心繫祖國，期望他日事業有成，回國光宗耀祖，因此他堅持不吸毒；當國熙有了夢想後，便不再想念韓國，展現不擇手段爭取成功的欲望，宋仲基演技富有層次感，不同年紀的國熙，給人不同感覺，尤其是尾段的國熙，有點像他在《黑道律師文森佐》飾演文森佐，只見他偷偷藏起手槍，向買兇殺他的炳章還擊，跟初到波哥大的國熙，彷彿變成另一個人。

相關字詞﹕宋仲基 韓國電影 愁城波哥大 開箱

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