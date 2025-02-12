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娛樂

超級碗收視創新高 表演者上台示威被逐

【明報專訊】第59屆美式足球超級碗決賽圓滿結束，費城老鷹相隔7年再度封王，現場直播的霍士電視頻道錄得1.26億跨平台觀眾收看，刷新史上最高紀錄，不單比上屆多出2.1%，更是連續3年創收視新高。

今屆中場表演嘉賓Kendrick Lamar亦是受益者，前日上台唱出《Not Like Us》嘲諷男歌手Drake是戀童癖，再度成為網絡熱話，更重新登上歌詞網站Genius榜首。Kendrick趁機宣布跟合唱《All the Stars》的女歌手SZA舉行《Grand National Tour》歐美巡迴演唱會，4月從明尼蘇達州揭開序幕，直至8月以斯德哥爾摩為終站。

不過，Kendrick表演期間發生一段小插曲，當日參與演出的舞蹈員及臨時演員多達400人，其中一人忽然站在車上，高舉蘇丹及巴勒斯坦國旗以示抗議，隨即被保安人員帶離舞台。國家美式足球聯盟（NFL）事後發表聲明，對於抗議行動並不知情，該名示威者將終身禁止進入NFL場館或參與活動。負責製作今次演出的Roc Nation亦劃清界線，表明抗議行動與Kendrick表演無關，事前也沒有進行綵排。當地警方證實，由於示威者並未被捕，因此不會公開他的個人資料。

相關字詞﹕示威 抗議 Kendrick Lamar 超級碗

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