超級碗收視創新高 表演者上台示威被逐

今屆中場表演嘉賓Kendrick Lamar亦是受益者，前日上台唱出《Not Like Us》嘲諷男歌手Drake是戀童癖，再度成為網絡熱話，更重新登上歌詞網站Genius榜首。Kendrick趁機宣布跟合唱《All the Stars》的女歌手SZA舉行《Grand National Tour》歐美巡迴演唱會，4月從明尼蘇達州揭開序幕，直至8月以斯德哥爾摩為終站。

不過，Kendrick表演期間發生一段小插曲，當日參與演出的舞蹈員及臨時演員多達400人，其中一人忽然站在車上，高舉蘇丹及巴勒斯坦國旗以示抗議，隨即被保安人員帶離舞台。國家美式足球聯盟（NFL）事後發表聲明，對於抗議行動並不知情，該名示威者將終身禁止進入NFL場館或參與活動。負責製作今次演出的Roc Nation亦劃清界線，表明抗議行動與Kendrick表演無關，事前也沒有進行綵排。當地警方證實，由於示威者並未被捕，因此不會公開他的個人資料。