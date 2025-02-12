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娛樂

《白蓮會3》美國首映 阿諾舒華辛力加捧兒子場 Lisa初拍劇 首日開工緊張忘記對白

【明報專訊】美國HBO劇集《白蓮會》（The White Lotus）一連兩季叫好叫座，第3季將於下周一（17日）在影視串流平台Max首播，前日在洛杉磯舉行首映禮，監製兼編導米克韋（Mike White）率領一眾主角包括首次拍劇的韓國女團Blackpink泰籍成員Lisa登場，她笑言首日開工腦袋一片空白，「對白都忘記了」；《V世代》柏德烈舒華辛力加（Patrick Schwarzenegger）亦參演一角，「星爸」阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）偕前妻、長女及女婿到場打氣，輕易搶去其他演員風頭。

《白蓮會》首兩季講述發生在夏威夷和西西里島酒店的命案，首季主題聚焦金錢，第2季圍繞性愛，第3季場景移師泰國，監製兼編導米克韋表示，將以有趣的角度看死亡、東方宗教和靈性。新劇前日在洛杉磯舉行首映禮，除了Lisa和柏德烈舒華辛力加外，出席演員包括《情迷聲色時光》柏嘉保斯（Parker Posey）、《波士頓絞殺手》嘉莉浣恩（Carrie Coon），以及首季飾演水療中心經理Belinda的娜塔莎洛夫維（Natasha Rothwell）。真人騷女星Paris Hilton與韓國男團U-KISS前成員禹聖賢亦來捧場。

「星爵」夫婦出席首映

《白蓮會3》全季共分8集，「星二代」柏德烈舒華辛力加首次加盟，喜獲家人到場打氣，他跟父親阿諾舒華辛力加、母親瑪麗亞施賴弗（Maria Shriver）、大姊嘉芙蓮（Katherine Schwarzenegger）、姐夫「星爵」基斯柏特（Chris Pratt），以及未婚妻Abby Champion輪流合照，首映禮彷彿變成家庭聚會。

今季另一焦點是Blackpink成員Lisa奉獻拍戲「第一次」，劇中飾演泰國度假酒店職員，去年11月推出首條預告片段可見，她笑對鏡頭說「歡迎」，結果被網民取笑造型似外傭。前日在首映禮上，美媒Variety記者問到首次拍劇的感受，她笑說：「開工第一天當米克韋說『action』的時候，我緊張得不斷流汗，腦袋一片空白，連對白都忘記得一乾二淨。」

陪泰迷共度情人節

幸好同劇演員幫忙，令她盡快投入拍攝工作，Lisa說：「大家都很支持我，謝謝每位工作人員。」私底下的她亦跟拍檔玩得投契，拍攝期間正籌備推出個人單曲《Rockstar》，結果在正式發行前，《白蓮會3》演員獲得優先試聽及欣賞MV，相信令全球歌迷又羨慕又妒忌。

洛杉磯首映禮結束後，《白蓮會3》劇組人員將於本周五（14日）移師今季主要拍攝場地泰國，在曼谷暹羅天地購物中心舉行宣傳活動，身為「東道主」的Lisa當然隨行，當日下午Max Asia的官方Youtube頻道將會現場直播，陪伴粉絲共度情人節。

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