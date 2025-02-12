【娛樂場】《黑白大廚滋味行》 莊錠欣蔡嘉欣韓國食盡招牌菜

主廚親自下廚煮拿手菜

HOY TV新節目《黑白大廚滋味行》由韓國前女團CLC成員莊錠欣與前港姐蔡嘉欣主持，走訪《黑白大廚》參賽者主理的餐廳，品嘗他們精湛手藝。兩主持率先到訪晉級前10強「黑湯匙」廚師「料理狂人」尹南魯和「撕漫男」趙光孝的餐廳，「料理狂人」受訪時笑言：「我才應該是《黑白大廚》的第一名。」還有「白湯匙」崔鉉碩師傅與港式點心女王鄭智善，以及眼睛像沒有睜開好有喜感的米芝蓮一星大廚金度潤拿手的風乾料理和Joseph lidgerwood的餐廳，二人除嘗到一班大廚的招牌菜和未曾出現在比賽的料理，還深入發掘他們背後的故事。

除晉級廚師，莊錠欣和蔡嘉欣還拜訪沒晉級的「黑湯匙」遺珠，擁16年料理經驗的「肉類黑幫」David Lee，過去曾在多家紐約米芝蓮二星餐廳任職，其餐廳位於首爾漢南洞，主打炭火料理，提供豐富的肉類品和無菜單主廚套餐，今次他不僅為節目再做比賽時的紅酒燉排骨，還展現了炭火烤牛扒的功力，完美呈現煙熏牛扒的風味。

呂敬來師傅擁有40年深厚中餐料理背景，擔任世界中餐協會副會長與韓國中餐聯合會會長，他大爆比賽幕後花絮，笑說：「我太輕敵才會落敗。」如今已不太需要「落手落腳」的他，為節目親自下廚兩道拿手菜。

訂到連續4年榮獲米芝蓮餐廳

莊錠欣和蔡嘉欣還到了20強「烤雞串之王」金柄默在延南洞連續4年榮獲米芝蓮餐盤推薦的餐廳朝聖，餐廳本來就很受歡迎，《黑白大廚》後更是一位難求，每月一開放訂位就秒殺，莊錠欣幸運訂到。主廚金柄默在米芝蓮指南提到，開店初衷是希望透過餐廳帶大眾認識純種韓國產雞肉最真實的味道，才會以炭烤方式帶出最原始的雞肉風味。

《黑白大廚滋味行》HOY TV（77台）

日期：2月10日起（逢周一至五） 晚8時30分