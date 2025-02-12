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娛樂

斷臂李金凱獲象牙筷子獎品掀熱話 多謝大眾關心 笑稱恨收多幾對

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》日前播出27強3人PK戰，失去雙臂被封「生命鬥士」的38歲李金凱獻唱譚詠麟《那些感動過人的歌》被讚表現出色得92分，評審黃凱芹選他為該回合的MVP，獲價值6位數字古象牙筷子一對。事後有網民質疑送筷子給李金凱不夠貼心，形容是地獄獎品，又擔心他如何使用，更有人翻出早前一班《中年3》選手食盆菜時，眾人起筷合照，覺得李金凱表現尷尬。李金凱接受無綫娛樂新聞台訪問，大方表示完全不介意收筷子，「想跟關心我的朋友說，不用擔心，其實我會用（筷子）」。還笑稱想多拿幾次MVP，收多幾對筷子。

娛樂組

來自雲南的李金凱，10歲時因誤觸5000伏特高壓電致失去雙臂，永久傷殘，他於日前播出的一集《中年好聲音3》成為MVP，獲贈古象牙筷子一對，隨即成熱話，有人形容是地獄獎品，說節目組不夠貼心。李金凱接受無綫娛樂新聞台訪問，多謝大家關心，「開心這個獎由偶像（黃凱芹）頒給我，他對我的認可比什麼都重要，起碼他是喜歡我，所以特別幸福」。他稱留意到大家的評論，有好的也有不好，對好評論感多謝，透露自己會用筷子，還笑言希望多拿幾次MVP，因為要和很多人一起吃飯，要多幾對筷子才夠。

對於不好的留言，李金凱說：「讓它隨風去吧，因為沒所謂，還感謝你們把我當正常人看待，你們還是會罵我一下什麼的。要不然，有時候過分關心，對於我們這樣的朋友來說會不好，大家把我當正常人看待就行了，謝謝大家。」

陳芷盈為大伯盡力唱獲最高分

選唱辛曉琪《領悟》的陳芷盈在27強PK戰獲最高97分，是《中年好聲音》系列以來第二高分，僅次古淖文的99分紀錄。陳芷盈得知獲最高分時激動爆喊，日前她在社交平台發文說當日唱《領悟》的心情確實好痛，錄影期間收到大伯腦幹出血昏迷消息，向大會請假往醫院探對方，「當時見到大伯昏迷，真係傷心喊到豬頭炳咁，好想大伯可以醒得番，心裏面好多情緒，腦海浮現好多回憶，因為大伯以往好支持我唱歌，如果我攞到好成績，佢一定會好開心……」之後她收拾心情趕回錄影廠繼續比賽，用心唱好《領悟》，知道自己唱歌未完美，有不少沙石，不過已盡力將感情投放歌曲裏。陳芷盈透露大伯在她比賽3日後離世，最近又為爸爸肺炎入院頻撲，更領悟人生苦短，珍惜身邊人。

相關字詞﹕陳芷盈 李金凱 中年好聲音3

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