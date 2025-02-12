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娛樂

盼爛尾新片復工 鄧月平願減酬勞 糖妹喜弟一畢業返工幫補家用

【明報專訊】鄧月平、林曉峰和張小倫昨日擔任糖妹（黃山怡）主持的港台節目《中華知識王》名人賽嘉賓，鄧月平自詡對中華知識略懂，早前到武當山學劍法，笑稱打算來做「攪屎棍」，希望會問到關於武當山的問題，「其實武當山好多嘢學，有拳、劍和氣功，總之諗到都有，不過練氣功要每朝5點半起身，我維持了3日，第4日已經頂唔順，老師問我去咗邊，我話去咗打坐」。她表示想學劍法很久，直到早兩年弟弟去了武當山的夏令營，見對方穿制服學拳法，覺得很有feel和幾有趣，決定有假期起行，所學的龍華劍法原本要14日才完成課程，她只得一星期假期，學完回港再練，「老師話睇死我回港唔記得套劍法，我已在最短日子發揮到小宇宙最盡，老師知我不夠時間，私下幫我加時，還沒有加錢，其實學費也不便宜，學一套劍要2000多元，希望將來有機會拍古裝，可以用到這套劍法」。鄧月平早前拍戲因投資者「走佬」停工，承認很不開心，「經一事長一智，不再未簽合約便開工，其實最想這套戲可以再開拍，為了演好戲中角色，特別練習菜刀刀法很久，希望在明天，最多我收少一點片酬」。

糖妹笑言也有興趣到武當山學劍法，不知二人同行可有優惠，未試過在內地學武的她說最多都是上年帶父母到重慶和成都旅行，順道去峨眉山拜神，「好難得成家人一齊去10幾日旅行，不過弟弟冇去，已畢業要返工，現在從事金融行業，他是一個移動的首期，我終於甩身，希望佢會畀多啲家用我哋」。單身的糖妹可會叫弟弟介紹金融才俊認識？她說：「他的部門未到咁高位置，相信他要努力一點，最緊要是溝通到的中國人。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕中華知識王 鄧月平 糖妹（黃山怡）

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