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娛樂

開心孖寶恨拍檔做司儀 朱智賢蘇韻姿賣點互嘲搞氣氛

朱智賢主動出擊搵另一半賀元宵 盼與蘇韻姿組開心孖寶做主持

【明報專訊】今日正月十五「元宵」，去年甩拖的朱智賢相約「另一半」蘇韻姿共度中國情人節。朱智賢和蘇韻姿去年先後離開無綫外闖，前者回顧龍年，眼濕濕稱對她來說不是太好的一年，好多私人事發生，與謝東閔分手，結束8年情，家人身體不好、愛犬離世，盼蛇年一切美好，有多些演戲機會，想挑戰各類型角色，「我好喜歡演戲，過往演戲機會不多，每次都好大挑戰，不過享受演繹現實中未必做到的角色，如商場女強人，開心好多人記得我在《企業強人》的角色丁寧」。

朱喜搞笑片受男粉絲歡迎

入行10年的朱智賢不時任主持，做過很多直播節目和大型頒獎禮司儀，包括《東張西望》和奧運節目主持等，又跟很多前輩如鄭裕玲、農夫、林盛斌等合作，很想跟大眾分享其實戰經驗，「初入行參加娛樂新聞台試鏡，好驚，真的手震，好誇張，當時沒想過現在可站在台上淡定說話，全部都是經驗和習慣，可以跟比較細膽的人分享，連我都做到，大家都可以有成功的一日」。蘇韻姿提議好姊妹舉行分享會，她會第一個報名。

朱智賢近年不時在社交平台上載搞笑片，發現大家好鍾意她走這個路線，在街上會有人走過來說看了她的片很開心，叫繼續拍，特別是一班男粉絲，好喜歡「女朋友樣衰系列」，說好有共鳴，稱他們的女友就是這樣，「片中有些是我真實一面，有些不是，有時誇張少少加喜劇效果，沒想到大家這麼喜歡」。

蘇練好中文進軍司儀界

蘇韻姿蛇年希望做多些音樂劇和舞台劇，因去年接觸多了這方面的工作，大學時主修戲劇，新一年想再鑽研與學習更多。她暫時未有拍劇機會，抱隨緣心態，「當然希望有劇拍，如果有拍戲機會都好想嘗試」。她表示去年學習到很多新事物，會再努力，如做主持時中文可以再叻點，給自己新目標，盼可發展主持和司儀事業。朱智賢稱二人是開心孖寶，加上熟絡又有默契，如果一齊做主持會好開心，可以放心開玩笑，會令全場氣氛好歡樂，可考慮拍檔做司儀，齊齊掙外快。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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