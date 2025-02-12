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娛樂

謝霆鋒體育園騷門票炒至18萬 母狄波拉呻無飛 霍汶希籲勿幫襯「黃牛黨」

【明報專訊】44歲謝霆鋒繼英國搖滾樂隊Coldplay後，成為亞洲首名歌手進駐啟德體育園主場館開騷，早前宣布將於4月25、26日舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》。他相隔25年再開演唱會，掀起撲飛潮，上月信用卡優先訂購，門票秒殺，一票難求。近日有疑似「黃牛黨」於網上放飛，炒至逾17萬人民幣（約18萬港元）一張，謝霆鋒媽媽狄波拉都大呻無飛。反應熱烈，大家都期待加場，英皇集團主席楊受成未敢落實加場要求，稱交由有性格的謝霆鋒決定。高層霍汶希籲歌迷理性購票，勿幫襯「黃牛黨」。

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謝霆鋒2000年20歲時，首次舉行個人演唱會《Viva Live》，創下最年輕香港男歌手第一次進紅館開6場騷紀錄，之後轉戰影壇和做生意，2011年憑《綫人》獲金像獎最佳男主角；後來愛上烹飪，鑽研廚藝並開拍飲食節目《十二道鋒味》攻內地市場，發展順利。一直有指霆鋒想在港開騷，相隔25年，上月宣布於啟德主場館舉行兩場《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，隨即現撲飛熱，上月信用卡優先訂購，門票被秒殺。

楊受成爆霆鋒諗緊是否加場

全城瘋搶霆鋒演唱會飛，近日有疑似「黃牛黨」於網上放飛，炒至逾17萬人民幣一張，令人咋舌，香港炒飛網則最貴1.2萬，霆鋒母親狄波拉（拉姑）都大呻無飛。霆鋒日前與媽媽拉姑聯同英皇老闆楊受成、高層霍汶希（Mani）跟父親謝賢（四哥）拜年，穿長袖T恤的霆鋒又瘦又弗，狀態甚勇。

楊受成大爆為撲飛好頭痛，笑說：「拉姑都嗌晒救命呀！」拉姑問楊受成現在是否不夠膽接聽電話，驚人求飛，楊受成否認，「點會唔聽，我叫他們先登記，到時如果有飛我就畀你。」問到會否加場？楊受成笑稱，「你知霆鋒好有性格，冇人可以叫到佢，佢𠵱家諗緊」。對於門票被炒高至6位數字，Mani勸大家要理性購票，「大家那麼支持霆鋒當然開心，希望大家理性一點，不要炒飛，也不要幫襯買『黃牛飛』」。

網民集氣王菲任嘉賓伙霆鋒合唱

另外，霆鋒女友王菲相隔7年亮相2025乙巳蛇年央視春晚，獻唱《世界贈予我的》成焦點。網民熱議王菲與霆鋒2014年復合至今，感情有增無減，經常在機場被影到外遊，更十指緊扣曬恩愛，估計她會否現身睇騷撐男友。又有網友集氣盼王菲任嘉賓上台跟霆鋒合唱，還有人搞笑推測拉姑會公器私用，逼兒子霆鋒安排她的偶像「中二生」譚輝智上台獻唱。

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