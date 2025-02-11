林智妍新劇《討厭的愛情》 戀上「老闆」李政宰

會上宣布本月18日最先推出文佳煐與崔顯旭合演《那傢伙是黑炎龍》，姜泰伍與李善彬的《愛情發芽中》3月1日接力登場，俊昊與金敏荷主演《颱風商社》、韓石圭擔綱《申社長計劃》、李鍾碩的《瑞草洞》、李棟旭與李光洙合演《離婚保險》、《Moving超異能族》高允貞參演《總有一天會機智的實習醫生生活》、潤娥與李彩玟的《暴君的廚師》、秋英宇與趙怡賢的《牛郎與仙女》，以及金裕貞的《親愛的X》陸續上架，重頭劇是《魷魚遊戲》李政宰與《玉氏夫人傳》林智妍合演愛情劇《討厭的愛情》，早前宣布開拍的《解碼追兇》第2季，延至2026年播出，暫名為《第二信號》。

綜藝節目方面，今年推出《蹦蹦地球遊戲室》第3季、《第六感》第4季、《姐姐們的產地直送》第2季及《換乘戀愛》第4季。集團表示TVing將會衝出韓國，為其他國家及地區提供服務。旗下音樂頻道Mnet亦在下半年播出才藝真人騷《BOYS II PLANET》的韓文版《BOYS II PLANET K》及中文版《BOYS II PLANET C》，後者將在亞洲多個城巿包括北京、上海、台北、香港及曼谷等地舉行選拔賽。