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娛樂

林智妍新劇《討厭的愛情》 戀上「老闆」李政宰

【明報專訊】韓國娛樂集團CJ ENM昨日為旗下有線頻道tvN及影視串流平台TVing舉行推介會，宣布今年將會推出約65部劇集及綜藝節目，全年投資額高達一萬億韓圜（約54億港元），較去年增加1500億韓圜（約8億港元），且是集團成立至今最高投資數字。

會上宣布本月18日最先推出文佳煐與崔顯旭合演《那傢伙是黑炎龍》，姜泰伍與李善彬的《愛情發芽中》3月1日接力登場，俊昊與金敏荷主演《颱風商社》、韓石圭擔綱《申社長計劃》、李鍾碩的《瑞草洞》、李棟旭與李光洙合演《離婚保險》、《Moving超異能族》高允貞參演《總有一天會機智的實習醫生生活》、潤娥與李彩玟的《暴君的廚師》、秋英宇與趙怡賢的《牛郎與仙女》，以及金裕貞的《親愛的X》陸續上架，重頭劇是《魷魚遊戲》李政宰與《玉氏夫人傳》林智妍合演愛情劇《討厭的愛情》，早前宣布開拍的《解碼追兇》第2季，延至2026年播出，暫名為《第二信號》。

綜藝節目方面，今年推出《蹦蹦地球遊戲室》第3季、《第六感》第4季、《姐姐們的產地直送》第2季及《換乘戀愛》第4季。集團表示TVing將會衝出韓國，為其他國家及地區提供服務。旗下音樂頻道Mnet亦在下半年播出才藝真人騷《BOYS II PLANET》的韓文版《BOYS II PLANET K》及中文版《BOYS II PLANET C》，後者將在亞洲多個城巿包括北京、上海、台北、香港及曼谷等地舉行選拔賽。

相關字詞﹕BOYS II PLANET 韓劇 林智妍 李政宰

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