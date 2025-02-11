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娛樂

《史迪仔》最新預告 玩轉超級碗

【明報專訊】美式足球超級碗決賽一向有收視保證，30秒電視廣告收費雖然高達750萬至800萬美元（約5850萬至6240萬港元），依然成為各大電影公司必爭之地，尤其暑假黃金檔期大片，大多透過超級碗廣告時段播放最新預告片。前日有Marvel超級英雄片《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）、湯告魯斯（Tom Cruise）主演《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning）、史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）的《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth），以及畢彼特（Brad Pitt）賽車片《F1》等輪流登場，值得一提的是兩部動畫改編拍成真人版電影《史迪仔》（Lilo & Stitch）及《馴龍記》（How To Train Your Dragon）亦有最新片段曝光。

相比之下，迪士尼動畫《扮嘢小魔星》改編拍成真人版《史迪仔》的30秒廣告最有趣且具創意，講述超級碗比賽期間，以頑皮見稱的史迪仔忽然闖入場內，工作人員出盡辦法亦無力阻止，直至牠駕車撞向場邊為止，現場球迷紛紛報以熱烈掌聲打氣。

相關字詞﹕馴龍記 侏羅紀世界：重生 職業特工隊：最終清算 雷霆特攻隊* 史迪仔 超級碗

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