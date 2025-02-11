《史迪仔》最新預告 玩轉超級碗

【明報專訊】美式足球超級碗決賽一向有收視保證，30秒電視廣告收費雖然高達750萬至800萬美元（約5850萬至6240萬港元），依然成為各大電影公司必爭之地，尤其暑假黃金檔期大片，大多透過超級碗廣告時段播放最新預告片。前日有Marvel超級英雄片《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）、湯告魯斯（Tom Cruise）主演《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning）、史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）的《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth），以及畢彼特（Brad Pitt）賽車片《F1》等輪流登場，值得一提的是兩部動畫改編拍成真人版電影《史迪仔》（Lilo & Stitch）及《馴龍記》（How To Train Your Dragon）亦有最新片段曝光。