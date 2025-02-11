「勝利女神」無助堪薩斯市酋長男友捧超級碗 Taylor Swift遭球迷噓 特朗普嘲

還記得去年Taylor Swift與查維斯卻斯公開戀情後，入場見證堪薩斯市酋長再度捧走超級碗，她興奮得衝落球場擁吻男友；今屆酋長爭取三連霸夢碎，身處貴賓廂房的Taylor一臉失落，跟去年被網民形容為童話式偶像劇結局的情景，形成強烈對比。禍不單行的是，比賽開始前，場館攝影機對準Taylor，當她出現在巨型電子屏幕時，部分球迷即喝倒彩，她則一臉驚訝，然後「眼仔碌碌」，以尷尬笑容遮醜。

Taylor過去因高調支持特朗普的總統大選對手拜登和賀錦麗，兩人早已不和，前日特朗普成為史上首位入場欣賞超級碗的在任美國總統，部分球迷以喝彩和掌聲歡迎，當他得悉「宿敵」Taylor被噓，當然不會放過挖苦對方機會，不單轉載她的狼狽畫面，更留言嘲笑她：「這夜比堪薩斯市酋長更難過的是Taylor，她被球迷狂噓，公眾對她真無情。」幸好前世界「一姐」、港人暱稱「細威」的美國網球手莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）出言安慰，事後透過社交媒體表示：「我愛Taylor，毋須理會噓聲。」

Kendrick憑歌譏諷Drake

超級碗賽事精彩，中場表演亦是焦點，今屆請來美國饒舌歌手Kendrick Lamar擔任表演嘉賓，唱出《Not Like Us》、《HUMBLE.》，並跟女歌手SZA合唱《luther》及《All the Stars》等大熱歌曲，配合逾百名穿著紅、白和藍色衣服的舞蹈員一起演出，其間擺出美國國旗的陣式，極具視聽之娛。另外，《危險人物》男星森姆積遜（Samuel L. Jackson）亦以象徵美國精神的山姆大叔（Uncle Sam）造型亮相，負責介紹Kendrick Lamar出場，並在轉歌時插科打諢，成為網民熱話。

值得一提的是，Kendrick去年跟加拿大男歌手Drake爆發罵戰，前者創作《Not Like Us》指控Drake有戀童癖及不當性行為，後者為此入稟控告唱片公司誹謗；在超級碗舉行前，Drake再透過律師作出警告，Kendrick懶理並於社交媒體表示：「我想唱出這首大家都喜歡的歌曲，儘管對方會提告。」諷刺的是，Drake的舊愛莎蓮娜威廉絲這日亦獲邀上台為Kendrick伴舞，擺明站在同一陣線。

畢利谷巴撐老鷹勝利

除了Kendrick之外，來自新奧爾良的格林美得獎男歌手Jon Batiste負責在比賽開始前獻唱美國國歌，Lady Gaga則以預先錄影片段，在路易斯安那州軍人、警隊、救護人員等包圍下，自彈自唱奧斯卡候選歌曲《Hold My Hand》，藉以悼念今年元旦發生新奧爾良汽車恐襲案的受害者。

超級碗不單是體壇盛事，更是荷李活巨星雲集，為支持球隊打氣，美媒指前日出席藝人超過80位，包括老鷹忠實擁躉：《星夢情深》畢利谷巴（Bradley Cooper）、《壯志凌雲：獨行俠》邁爾斯泰勒（​Miles Teller）及《肌智同學會》奇雲赫特（Kevin Hart）等，其他星級球迷包括《蟻俠》保羅路德（Paul Rudd）、《與狼共舞》金像導演奇雲高士拿（Kevin Costner）、《孤星淚》金像女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）、《阿媽戀上我波士》碩克艾佛朗（Zac Efron）及《猜猜猜誰是兇手》阿當辛迪拿（Adam Sandler）等，星光熠熠媲美大型電影頒獎禮。老鷹取得勝利後，畢利谷巴接受記者訪問分享興奮心情：「這是奇蹟，能夠身處現場真是太好了，我愛這支球隊。」