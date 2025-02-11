【娛樂場】《木送》記錄志記鎅木廠興衰 老一輩木工匠人奉獻

《木送》導演韓潔瑤2018年起，歷時5年記錄志記鎅木廠，這間本地「最後的鎅木廠」見證香港戰後復蘇與城市發展，走過經濟騰飛的七八十年代，1997年後處理舊木塌樹轉型為環保中堅，木廠從北角遷至柴灣，再搬到上水古洞，克服了無數巨變，在新界東北發展的巨輪下，迎向收地清拆。

權哥爆金句令觀眾留印象

《木送》除記錄老一輩木工匠人的堅持與奉獻外，還帶出各種議題，包括「鄉村工業必定阻礙發展？」「舊嘢用完就去堆填？」「一個人年老就廢？」志記負責人權哥面對時代變遷，由𠝹入口原木材到𠝹舊木、冧樹，再轉為兼營開設木工班，片中不時爆金句的他令觀眾留下深刻印象。韓潔瑤曾任職傳媒多年，跟攝影師傅俊偉是全片的工作人員，無論後期製作、剪接、字幕、安排放映與宣傳等皆由兩人完成。

韓潔瑤分享拍攝感受，提到看見權哥在面臨清拆時沒有放棄，所以自己也沒有放下鏡頭，一路跟着權哥拍攝，旨在透過《木送》表現「個體生命的力量」。攝影師傅俊偉拍下歷史，為社會留下記憶。

《木送》的社交平台專頁透露因為無發行商無財力宣傳，得知紀錄片本月再加場，全賴每名入場觀眾讓這部沒資源的獨立製作爭取到繼續放映，感謝捧場，又分享觀眾映後談的情况，稱有觀眾說家中麻將枱正是志記作品，想起從前也砌過權哥的榫卯枱， 感嘆：「失去的再也找不回來了……」

映後談喚起集體回憶

有人看到很多片段跟自己的成長交錯，「小時候家在粉嶺，父母種菜，門口有一棵大樟樹，我愛爬樹，1990年代初收地，菜田和家成了馬路，那樟樹倖存下來，一直在馬路旁，不時回去看看大樟樹，想想小時候，近年也學起木工」。有觀眾難忘志記鎅木廠廠房的震撼感，還有權哥贈送的幼幼樟木條仍在家，散發陣陣木香……一起集體回憶，賦予《木送》新能量。