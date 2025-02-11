探訪初見「女兒」眼濕濕 準人妻衛詩雅榮升「五孩之母」

衛詩雅一見助養了6年的「女兒」Chankoa便眼濕濕，因怕嚇親對方，強忍淚水，又送了一張親手以高棉語寫的卡給Chankoa，透露是未婚夫意思，「佢叫我唔好寫英文，用當地語言容易啲溝通，我睇住個翻譯嚟抄」。她希望將來帶未婚夫或小朋友再度探訪，「希望15年後，我再返嚟探佢哋，見證佢哋嘅改變。如果將來有小朋友，都希望佢哋可以睇到呢啲片段，甚至有機會嚟經歷吓」。衛詩雅表示經過這次體驗，回港後再助養多兩兒童，連同已經助養的3兒童，榮升「五孩之母」。

劉籲勿以善小而不為

劉偉恒與太太行程之初，對能否幫助到有需要的人感疑惑，直至看到孩童、家庭與整個社區的成長，「勿以善小而不為。可能我哋會諗每個月嗰少少錢，每年收吓信同卡，到底我哋幫到啲咩呢？今次我哋真係睇到，改變唔係一朝一夕，當中有好多困難係我哋想像唔到，但係畀啲時間會做到」。

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