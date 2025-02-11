執導賀歲片《臨時決鬥》收1200萬 曾怕成績大不如前 麥啟光獲杜琪峯「打救」重拾信心

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

麥啟光早前受訪時稱拍攝《臨時決鬥》非常趕急，全靠台前幕後群策群力，出來也有瞄頭，除古天樂與胡子彤「吸睛」外，大讚王丹妮和周秀娜比想像中硬淨，「王丹妮的拼搏精神，簡直可以去當龍虎武師」。

杜sir教誨「拍戲要鋪鋪清」

去年郭富城、林家棟、任賢齊主演的《臨時劫案》贏口碑，令麥啟光再執導《臨時決鬥》時倍感壓力，有點迷失，找不到講故事的方向，他向杜sir「求救」，「我話好驚，驚《臨時劫案》建立的東西一鋪清袋，杜sir話我未拍《臨時劫案》前都是什麼也沒有，拍戲要鋪鋪清，毋須給自己太大壓力，心情即時舒服和安定下來。杜Sir又提醒我不要逃避，就算拍到中間發覺有問題，都要撐到底，擔心都冇用，所以我將杜sir這個信息放入戲中」。

曾想找藉口曠工 失眠一周

不過由於拍攝時間緊迫，製作費又有限，距離死線愈近，愈缺乏安全感和自信心，麥啟光不停想找藉口不開工，試過失眠一星期，「上次拍《臨時劫案》用了3年寫劇本，沒定下映期，今次不是我編劇，而且排賀歲檔上映，做落發覺很多問題解決不了，多得身邊有人鼓勵我，說我做副導時，沒完整劇本，又試過『飛紙仔』都冇問題」。他透露《臨時決鬥》沒有完整劇本，過程中有不少辛酸，運用昔日做副導經驗，咬緊牙關捱過去，「最辛苦是編劇，每天都要跟場，收工後傾完翌日拍什麼，他回家還要寫劇本。我拍戲有個習慣，開工前會捉住編劇吃早餐或晚飯捽戲，一定要很清楚內容才可告知演員要點做」。

胡子彤王丹妮幫手度對白

古天樂和胡子彤戲中扮演傳奇拳王與徒弟，麥啟光表示事前沒要求他們操肌，古天樂平時應該有運動，胡子彤本身有運動底子，亦打過泰拳，「之前我跟杜sir、胡子彤一齊踢足球，聽胡子彤講曾學泰拳，教練覺得他有潛質做職業拳手，不過最後選擇當棒球運動員」。他表示胡子彤和王丹妮傾心事那場戲，二人都有幫手度對白，始終他們在角色裏面，更了解發生什麼事，度的對話可能更精準。

讚王丹妮拼搏 周秀娜勤力

王丹妮與周秀娜戲中為爭陳湛文，在擂台決一死戰。片中王丹妮對泰拳一竅不通，出賽前要接受古天樂的艱苦訓練，拳拳到肉，睇見都替她辛苦。麥啟光大讚王丹妮勤力又硬淨，簡直可以當武師，「被撻到得番半條人命，問她還可以再來嗎？她沒抱怨半句即說可以。直至有日，她攞住劇本問：『導演呢場唔打得唔得，我打咗幾日，未好番。』其實她未開口，我和編劇已講不再打，因《臨時決鬥》不是拳擊片，點拍都不會夠人打得勁和精彩，之前已打得太多，再打下去，驚觀眾睇到膩，寧願由角色出發，刻劃她們以什麼心情作賽。周秀娜戲分雖然少，但她好勤力，中間沒她戲分，仍不停操練，拍結局對打戲，明顯看到她的改變。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com