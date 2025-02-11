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香港電影編劇家協會「最佳電影角色」五強 《破．地獄》3主角入圍 許冠文感榮幸

【明報專訊】香港電影編劇家協會昨日公布2024年度「最佳電影角色獎」經第一輪由編劇會會員提名，進入第二輪投票五組角色名單，當中《破．地獄》佔三席，包括郭文（許冠文飾）、魏道生（黃子華飾）與郭文玥（衛詩雅飾）入圍，還有《爸爸》阮永年（劉青雲飾）與《臨時劫案》梅藍天（郭富城飾）。香港電影編劇家協會將頒發「年度最佳電影角色獎」與「年度推薦劇本獎」，皆由香港電影編劇家協會會員投票選出。

陳茂賢與鄭緯機編劇的《破．地獄》獲3角色提名，許冠文說：「能夠獲得香港電影編劇家協會認同，感到特別榮幸。能夠演活文哥這個角色，全賴導演、編劇、各位《破．地獄》台前幕後努力，衷心感謝各電影同業及觀眾認同，期望《破．地獄》之後再獲更多佳績。」

去年憑《不日成婚2》曾可怡一角入圍「最佳電影角色獎」的衛詩雅收到消息好開心，感恩連續兩年演到好角色，「獲得大家喜愛，覺得自己好幸運，衷心多謝我們《破．地獄》的編劇兼導演陳茂賢同埋另一名編劇鄭緯機。郭文玥這個角色帶了好多意外收穫給我，好多謝每一名喜歡這部電影和這個角色的業界朋友同廣大觀眾」。黃子華簡潔回應：「多謝香港電影編劇家協會。」

《臨時劫案》編劇是陳偉斌、麥啟光與萬芫澄，身兼導演的麥啟光轉發入圍消息，藉梅藍天金句回應：「講多謝！」

娛樂組

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