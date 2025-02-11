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娛樂

周嘉洛自爆「裸露」身形唔連戲 陳瀅王灝兒為搞笑不顧形象

【明報專訊】周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW）、車婉婉、曹永廉和麥美恩等昨日與一眾無綫新劇《痞子無間道》台前幕後到酒樓出席首播飯局。周嘉洛獲粉絲送上印有「收視爆燈」旗幟，表示希望如粉絲所言，不過他對收視沒有壓力，「收視呢啲嘢好死，𠵱家可以在網絡平台睇番」。他表示看報道才知自己有長達17分鐘的「裸露」畫面，不主張大家放大來看，「拍攝時是有點尷尬，不過好快習慣，加上有打底褲保護，同場演員也很專業，沒有令我感尷尬，其實這場戲分別在3個月內不同日子拍攝，所以大家仔細看，會發現我身形有所不同，不連戲，共有3個不同身形，我有幾場剝衫戲，不過這場戲最長」。

陳瀅表示《痞子無間道》開拍至今已兩年，有很多劇情都不記得，監製早前特別安排她看頭5集，覺得比想像中好笑和精彩，希望觀眾喜歡程度如第一輯，自言今次為了搞笑去得很盡，完全沒有收斂，和JW完全沒有顧及形象。對於JW歸隊幫手宣傳，她笑言：「當然開心JW歸隊，冇佢總係爭咁啲，我們做了很多訪問，覺得十分精彩，因為之前JW和朱仔（朱敏瀚）有啲拗撬，可以一次過發泄晒出來。」

JW遊日喪食 自嘲身形似波

JW表示剛去完日本旅行，一回來立即歸隊幫手宣傳，一見到朱敏瀚即責怪對方早前在宣傳活動，將她的紙牌公仔掉在地上，朱敏瀚解釋因紙牌公仔比真人高了三分二，遮住了他。JW又投訴3拍檔臨時決定去日本旅行後，才問她去不去，朱敏瀚說：「其實我們未出發，JW已在日本，曾和她說，我和周嘉洛夾錢買機票請她過來集合，被她拒絕。」

JW強調自己和朋友一齊也玩得好開心，還吃了很多美食，「所以𠵱家我好似個波咁，回來開始減肥。（肥了幾多？）完全冇磅過，我和個磅距離好遠，雖然有很勤力滑雪，消耗很多卡路里，但消耗不夠我所吃的」。

記者：林祖傑

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