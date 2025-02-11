「本地薑」跑19區為《唐探1900》謝票 周潤發願減酬勞拍港產片支持業界

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《唐探1900》導演陳思誠稱希望（周潤發）發哥加盟前傳，帶挈票房會有好成績，因為知道內地電影過往在香港票房一般。發哥被問到為何被打動接拍， 他表示被好劇本感動，勾起1994年到美國發展時，香港導演胡金銓曾斟他拍《華工血淚史》，後來不了了之，胡導演已去世，「沒想到相隔30年後，陳思誠導演找我拍這部電影，很巧合又是跟華工這個題材相關連，好似完成了我和胡金銓導演的夢」。

發哥戲中講英文比拍西片多

發哥表示跟陳思誠見面兩三次已了解整個故事劇情，想不到角色會有那麼多英文和普通話對白，對他來說是新挑戰和刺激，「我覺得好開心，因為在荷李活拍了幾部西片，夾埋都沒有講那麼多英文」。他笑稱跟王寶強與劉昊然合作後，兩人受他感染廣東話進步不少，即場指導他們用廣東話向香港市民拜年，王寶強說廣東話時夾雜河北口音，表現十分可愛。

王寶強稱《唐探1900》好玩和挑戰的地方，就是開場時和半裸上身、只穿短褲的劉昊然被布包在一起滾地一幕，他完全沒有想過會跟老拍檔有這種相遇，覺得每一集的《唐探》都有新挑戰，劉昊然笑說：「拍這場戲之前我要不吃不喝，怕吃了會嘔吐，拍戲時也很想笑，但要忍住，不然我們會變成親嘴。」

發哥承諾謝票謝到自己「謝晒」為止

發哥表示完成首映禮，一行人會入場謝票，又讚王寶強和劉昊然很勤力，由大年初一已開始在內地跑「路演」，昨日初十三趕來港，今天（11日）回內地，希望香港票房衝破100億，他們再來港見觀眾，發哥稱身為「本地薑」會肩負港區謝票行動，「我跑完馬拉松，冇問題，會跑勻19區，因為有些朋友包場睇戲支持，總之我謝票謝到自己『謝晒』為止」。

王寶強受發哥感染愛上跑步

《唐探》系列票房已突破100億人民幣 （約106億港元），傳會開拍第5集。問發哥會不會再參與？他稱若收到邀請會考慮，暫時未有邀請。王寶強與劉昊然稱今集合作愉快，希望跟發哥再拍檔，笑言可一齊查案，王寶強笑說：「今次因為跟發哥合作，愛上跑步，現在仍保持每天練跑，相信下次再合作拍戲又可以一齊跑步。」發哥即場邀請王寶強下年來港一起參加馬拉松10公里賽，王寶強沒有拒絕。劉昊然表示參加賽跑對他而言無問題，上年10月10日生日時，挑戰跑10公里當慶祝活動。

讚「飛躍男藝員」阮浩棕表現不錯

發哥直認希望回歸拍港產片，只要劇本合適，定必考慮，不抗拒學外語，笑言印度語未必應付到，除非膚淺講幾句。問到有沒有留意哪位影視界新血有潛質？他讚「上等人」梁舜燕孫仔阮浩棕表現不錯，又叫大家多支持攞完「飛躍進步獎」的男女演員。他承認香港電影市道環境嚴峻，能拍戲的機會不多，「香港以前每年盛產300部電影，現在一年只有20部，落差好大，昔日港產片有東南亞市場，賣埠成績好好，現在很多地方都有自己製作的電影，不用再買港片，變相香港收益少了」。

身為影壇一分子的發哥留意到香港電影行業正面對艱難時期，寄予同業「見步行步」，雖然《破•地獄》、《毒舌大狀》等冷門題材，很難得有老闆肯投資開拍，也得到好成績，其實有很多大製作都難以找老闆斥巨額投資，有些導演拍大製作往往要向政府借錢，希望政府能加大力度支持，「只是講鼓勵是不足夠，要畀錢，拍電影真係好貴」。他稱若遇到適合和喜歡的劇本，片酬方面有議價空間，發哥說：「有得傾」。

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