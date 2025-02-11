明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

「本地薑」跑19區為《唐探1900》謝票 周潤發願減酬勞拍港產片支持業界

周潤發寄予同業「見步行步」 盼政府出錢撐電影業 點名讚阮浩棕表現佳

【明報專訊】內地勁收逾28億人民幣（約29.8億港元）票房的《唐探1900》周四（13日）香港上映，導演陳思誠與戴墨率周潤發、王寶強和劉昊然等出席在尖沙嘴舉行的首映禮，周潤發太太陳薈蓮、電影老闆林建岳、發行商黃百鳴現身支持。片中演唐人街堂主的周潤發表示身為「本地薑」會肩負港區謝票任務谷票房，跑勻19區見觀眾。提到香港電影行業正面對艱難時期，他寄予同業「見步行步」，希望政府能加大力度出錢支持，並願意減片酬為業界出力。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《唐探1900》導演陳思誠稱希望（周潤發）發哥加盟前傳，帶挈票房會有好成績，因為知道內地電影過往在香港票房一般。發哥被問到為何被打動接拍， 他表示被好劇本感動，勾起1994年到美國發展時，香港導演胡金銓曾斟他拍《華工血淚史》，後來不了了之，胡導演已去世，「沒想到相隔30年後，陳思誠導演找我拍這部電影，很巧合又是跟華工這個題材相關連，好似完成了我和胡金銓導演的夢」。

發哥戲中講英文比拍西片多

發哥表示跟陳思誠見面兩三次已了解整個故事劇情，想不到角色會有那麼多英文和普通話對白，對他來說是新挑戰和刺激，「我覺得好開心，因為在荷李活拍了幾部西片，夾埋都沒有講那麼多英文」。他笑稱跟王寶強與劉昊然合作後，兩人受他感染廣東話進步不少，即場指導他們用廣東話向香港市民拜年，王寶強說廣東話時夾雜河北口音，表現十分可愛。

王寶強稱《唐探1900》好玩和挑戰的地方，就是開場時和半裸上身、只穿短褲的劉昊然被布包在一起滾地一幕，他完全沒有想過會跟老拍檔有這種相遇，覺得每一集的《唐探》都有新挑戰，劉昊然笑說：「拍這場戲之前我要不吃不喝，怕吃了會嘔吐，拍戲時也很想笑，但要忍住，不然我們會變成親嘴。」

發哥承諾謝票謝到自己「謝晒」為止

發哥表示完成首映禮，一行人會入場謝票，又讚王寶強和劉昊然很勤力，由大年初一已開始在內地跑「路演」，昨日初十三趕來港，今天（11日）回內地，希望香港票房衝破100億，他們再來港見觀眾，發哥稱身為「本地薑」會肩負港區謝票行動，「我跑完馬拉松，冇問題，會跑勻19區，因為有些朋友包場睇戲支持，總之我謝票謝到自己『謝晒』為止」。

王寶強受發哥感染愛上跑步

《唐探》系列票房已突破100億人民幣 （約106億港元），傳會開拍第5集。問發哥會不會再參與？他稱若收到邀請會考慮，暫時未有邀請。王寶強與劉昊然稱今集合作愉快，希望跟發哥再拍檔，笑言可一齊查案，王寶強笑說：「今次因為跟發哥合作，愛上跑步，現在仍保持每天練跑，相信下次再合作拍戲又可以一齊跑步。」發哥即場邀請王寶強下年來港一起參加馬拉松10公里賽，王寶強沒有拒絕。劉昊然表示參加賽跑對他而言無問題，上年10月10日生日時，挑戰跑10公里當慶祝活動。

讚「飛躍男藝員」阮浩棕表現不錯

發哥直認希望回歸拍港產片，只要劇本合適，定必考慮，不抗拒學外語，笑言印度語未必應付到，除非膚淺講幾句。問到有沒有留意哪位影視界新血有潛質？他讚「上等人」梁舜燕孫仔阮浩棕表現不錯，又叫大家多支持攞完「飛躍進步獎」的男女演員。他承認香港電影市道環境嚴峻，能拍戲的機會不多，「香港以前每年盛產300部電影，現在一年只有20部，落差好大，昔日港產片有東南亞市場，賣埠成績好好，現在很多地方都有自己製作的電影，不用再買港片，變相香港收益少了」。

身為影壇一分子的發哥留意到香港電影行業正面對艱難時期，寄予同業「見步行步」，雖然《破•地獄》、《毒舌大狀》等冷門題材，很難得有老闆肯投資開拍，也得到好成績，其實有很多大製作都難以找老闆斥巨額投資，有些導演拍大製作往往要向政府借錢，希望政府能加大力度支持，「只是講鼓勵是不足夠，要畀錢，拍電影真係好貴」。他稱若遇到適合和喜歡的劇本，片酬方面有議價空間，發哥說：「有得傾」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞