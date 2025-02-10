【娛樂場】《今晚乜都拗》 「剩女」姚子羚常被催婚嬲到拍枱

胡蓓蔚爆支嚳儀飲酒減壓

首兩集嘉賓分別為姚子羚、胡蓓蔚、支嚳儀、孔德賢、梁競徽和王梓軒；陳敏之、糖妹（黃山怡）、朱凱婷、孔德賢、鄭衍峰與曾展望，兩組藝人就「今時今日，男人定女人壓力大啲？」及「出嚟做嘢，唔畀家用算唔算唔孝順？」議題展開辯論。

站在認同女人壓力較大的姚子羚，搞笑以自身「慘痛」經歷做論據，七情上面說：「未結婚有未結婚嘅壓力，成日畀人問我幾時結婚？幾大壓力呀！」她又稱自己不斷被標籤「剩女」、「中女」甚至「大嬸」，說時還忍不住激動拍枱，真情流露。

全程有理無理什麼都賴落老公單立文的胡蓓蔚，大爆支嚳儀一度壓力大至找她喝酒，「佢搵我出去飲酒，飲到不知幾時呀！」支嚳儀反駁：「你約我㗎！」笑言可拿電話紀錄做證據。

孔德賢鄭衍峰對質滲火藥味

「家用」主題惹來更激烈辯論，孔德賢與鄭衍峰一度對質，認為不畀家用不算不孝順的鄭衍峰稱由於做藝人使費大，入行頭五六年一直沒能力給父母家用，忍不住大嘆：「我真係畀唔到！」孔德賢聞言說：「吓？100、200都畀唔到？」之後再加句：「你好多錢㗎喎！」曾展望憑一句說話突破盲腸，獲出名要求高的森美狂豎拇指大讚。「包拗谷友」的言論亦同樣出位，從事會計師的谷友認為培養給父母家用習慣有助訓練子女理財，有谷友大拋書包解釋何為真正的「二十四孝」。

森美日前出席記者會時表示每集節目主題不同，嘉賓口水戰激烈，讚眾人口才好，愈說愈有真火。森美驚訝陳敏之說出「子宮唔等人」，蕭正楠冧爆老婆黃翠如說：「單獨同女性出街食飯？唔係佢唔畀，係我唔想。」獲全場掌聲，麥美恩還露出一副超陶醉樣。同樣口齒伶俐的麥玲玲與林盛斌針鋒相對，林盛斌被麥玲玲直指是出軌樣，場面搞笑。

《今晚乜都拗》 2月10日起逢周一至五晚10時30分 翡翠台播映