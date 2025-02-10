明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《今晚乜都拗》 「剩女」姚子羚常被催婚嬲到拍枱

【明報專訊】森美主持無綫新節目《今晚乜都拗》，邀請一眾牙尖嘴利的藝人，包括林盛斌、商天娥、蕭正楠、吳若希、陳敏之、陳曉華、麥玲玲、戴祖儀、陳懿德和胡蓓蔚等組成「包拗團」，就每集貼地「拗題」展正反討論，之後由40名來自不同界別的觀眾與專業人士組成的「包拗谷友」，選出最終支持哪一方。

胡蓓蔚爆支嚳儀飲酒減壓

首兩集嘉賓分別為姚子羚、胡蓓蔚、支嚳儀、孔德賢、梁競徽和王梓軒；陳敏之、糖妹（黃山怡）、朱凱婷、孔德賢、鄭衍峰與曾展望，兩組藝人就「今時今日，男人定女人壓力大啲？」及「出嚟做嘢，唔畀家用算唔算唔孝順？」議題展開辯論。

站在認同女人壓力較大的姚子羚，搞笑以自身「慘痛」經歷做論據，七情上面說：「未結婚有未結婚嘅壓力，成日畀人問我幾時結婚？幾大壓力呀！」她又稱自己不斷被標籤「剩女」、「中女」甚至「大嬸」，說時還忍不住激動拍枱，真情流露。

全程有理無理什麼都賴落老公單立文的胡蓓蔚，大爆支嚳儀一度壓力大至找她喝酒，「佢搵我出去飲酒，飲到不知幾時呀！」支嚳儀反駁：「你約我㗎！」笑言可拿電話紀錄做證據。

孔德賢鄭衍峰對質滲火藥味

「家用」主題惹來更激烈辯論，孔德賢與鄭衍峰一度對質，認為不畀家用不算不孝順的鄭衍峰稱由於做藝人使費大，入行頭五六年一直沒能力給父母家用，忍不住大嘆：「我真係畀唔到！」孔德賢聞言說：「吓？100、200都畀唔到？」之後再加句：「你好多錢㗎喎！」曾展望憑一句說話突破盲腸，獲出名要求高的森美狂豎拇指大讚。「包拗谷友」的言論亦同樣出位，從事會計師的谷友認為培養給父母家用習慣有助訓練子女理財，有谷友大拋書包解釋何為真正的「二十四孝」。

森美日前出席記者會時表示每集節目主題不同，嘉賓口水戰激烈，讚眾人口才好，愈說愈有真火。森美驚訝陳敏之說出「子宮唔等人」，蕭正楠冧爆老婆黃翠如說：「單獨同女性出街食飯？唔係佢唔畀，係我唔想。」獲全場掌聲，麥美恩還露出一副超陶醉樣。同樣口齒伶俐的麥玲玲與林盛斌針鋒相對，林盛斌被麥玲玲直指是出軌樣，場面搞笑。

《今晚乜都拗》 2月10日起逢周一至五晚10時30分 翡翠台播映

上 / 下一篇新聞