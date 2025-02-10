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娛樂

鄧麗欣不排除閃婚 追求簡單拒大搞

【明報專訊】鄧麗欣前晚到會展任婚紗展表演嘉賓，獻唱及跟兩對準新人玩遊戲，笑言夢想婚禮仍在探索中，因女人很善變，每次參加別人婚禮後會啟發新想法，不過認為結婚最重要是找到合適的人。她稱入行後經常因拍戲或參加盛事，穿過類似婚紗的禮服，對婚紗有一點研究，自己結婚未必大搞，年紀愈大愈追求簡單，「參加別人的婚禮好開心，但一想到身為當事人要做很多前期籌備工夫，覺得很累」。會否秘密結婚？鄧麗欣說：「放心，我不會呃大家。（閃婚？）不排除，我個人比較隨性，不愛做太長遠計劃，可能一時興起就會下個月結婚。」

生肖屬豬的鄧麗欣今年犯太歲，有謂「一喜擋三災」，會否考慮與男友結婚冲喜？她笑稱已有喜事，「不是結婚，我就快在紅館開騷，每逢農曆新年都會入廟拜太歲，祈求順利」，她透露紅館騷臨近，本想閉關綵排，不過主演電影排期上映，要好好分配時間排練和操體能。

喜歡旅遊的鄧麗欣自爆常被好友吳雨霏慫恿學滑雪，靠堅定心態拒絕，「滑雪裝備很貴，又要找地方儲存，怕學完後，經常心癢癢飛去外地滑雪，不想影響工作」。說到關楚耀與太太在雪地自駕遊遇上暴風雪被困車廂，她表示到外地慈善探訪，曾因山泥傾瀉被困車內，非常危險，「我們坐旅遊巴去偏遠地方，半架車陷入山泥卡住了，全車人困在車上一段時間，坐在座位不敢亂動，好彩當時沒有再落雨冧山泥」。

記者：鍾一虹

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