鄧麗欣不排除閃婚 追求簡單拒大搞

生肖屬豬的鄧麗欣今年犯太歲，有謂「一喜擋三災」，會否考慮與男友結婚冲喜？她笑稱已有喜事，「不是結婚，我就快在紅館開騷，每逢農曆新年都會入廟拜太歲，祈求順利」，她透露紅館騷臨近，本想閉關綵排，不過主演電影排期上映，要好好分配時間排練和操體能。

喜歡旅遊的鄧麗欣自爆常被好友吳雨霏慫恿學滑雪，靠堅定心態拒絕，「滑雪裝備很貴，又要找地方儲存，怕學完後，經常心癢癢飛去外地滑雪，不想影響工作」。說到關楚耀與太太在雪地自駕遊遇上暴風雪被困車廂，她表示到外地慈善探訪，曾因山泥傾瀉被困車內，非常危險，「我們坐旅遊巴去偏遠地方，半架車陷入山泥卡住了，全車人困在車上一段時間，坐在座位不敢亂動，好彩當時沒有再落雨冧山泥」。

記者：鍾一虹