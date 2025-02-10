汪小菲宣布跟母張蘭斷絕關係 大S頭七 親友團聚忍淚弔唁

不滿帳號被封 汪要求律師提告抖音

汪小菲曾在母親開直播時傳語音信息，情緒失控爆粗大罵，張蘭當時冷靜回應︰「我什麼時候說了？」昨日內地社群流出疑是汪小菲在微信朋友圈宣布與母親張蘭斷絕關係的留言，以及他要求律師發聲明提告抖音的對話內容截圖。汪小菲在微信朋友圈發文稱︰「我不孝，但是絕對不能讓這種人獲得支持。她是我媽，可是我和她的三觀天地不和，我不是東西，我對不起所有人，但是從今天起，我要哈（和）她斷絕所有關係。她掙得（的）錢購（夠）活幾輩子了，不夠，再找我要命！」

另外，汪小菲跟律師的對話截圖中，非常不滿被抖音封禁帳號，「我什麼都沒說，憑什麼審判我？封我號是他們內部流程，但是這麼審判我，我不接受」。他要求律師發聲明提告抖音，律師勸他要冷靜，稱目前撫養權問題需要考慮監護人情緒，「撫養權問題是第一位」。

小S喪姊首發文 貼蝴蝶結髮夾照

大S前日頭七，亦是她與韓籍丈夫具俊曄結婚3周年。S媽黃春梅、胞妹徐熙娣（小S）與丈夫許雅鈞、邱瓈寬、阿雅、Makiyo等圈中好友，以大S結婚3周年的名義齊集大S家弔唁。小S二女兒Lily被影到到東區商店街買襪子、蝴蝶髮夾等物品，相信是為大S的頭七儀式準備。Makiyo向傳媒透露聚會氣氛還是有些悲傷，小S看來瘦了，「小S很堅強跟我們大家吃水果、喝香檳聊大S」。她也盡力完成大S的願望「不要掉眼淚」。小S昨日凌晨在社交平台上載一張珍珠蝴蝶結髮夾照片，未有寫任何字句。有網民認為髮夾或許是大S的遺物，小S公開照片以表達對胞姊的思念。不過有指按韓國喪禮文化，喪家的女性須佩戴蝴蝶結髮夾，大S嫁給具俊曄成韓國媳婦，有網民估計髮夾是家有白事時女性佩戴的飾物。

娛樂組