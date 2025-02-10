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娛樂

【開箱】《The Hot Spot》 富士山下外星人的新活日常

【明報專訊】如果說《柏林蒼穹下》德國導演雲溫達斯（Win Wenders）執導的《新活日常》，把役所廣司飾演的廁所清潔工美化至「男人的浪漫」最高境界，那麼日本搞笑藝人「笨蛋節奏」繼《重啟人生》後再為NTV電視台創作春季日劇《The Hot Spot》，則是「3個女人一個外星人」荒誕又平凡的生活印記，配合富士山下的秀麗景色，同樣為忙碌的都市人帶來治癒心靈奇效。

《重啟人生》笨蛋節奏編劇新作

原名升野英知的搞笑藝人笨蛋節奏，2023年編劇《重啟人生》贏盡口碑，透過安藤櫻等人輪迴的奇幻故事，橫掃同年的日劇學院獎最佳劇集、編劇、導演、女主角（安藤櫻）和女配角（夏帆）合共5獎成為大贏家。相隔兩年，幕後原班人馬製作《The Hot Spot》1月12日首播，截稿前NTV電視台推出第4集，影視串流平台Netflix延至1月29日上架，暫時只播出兩集。

《The Hot Spot》以富士山吉田市為背景，講述單親媽媽遠藤清美（市川實日子飾）在當地「淺之湖」酒店工作期間，意外發現同事高橋孝介（角田晃廣飾）是外星人的秘密，於是借助他的超能力解決工作和日常生活疑難，例如高橋在首集利用超乎常人的嗅覺，找到酒店405號房間失竊的元兇；任職小學教師的中村葉月（鈴木杏飾）在第2集失手把排球打上室內體育館的天花，被支架卡住而成為學生笑柄，只好拜託好友遠藤找來高橋跳上天花取回排球。

表面上，遠藤和中村向外星人求救的事情，看似小題大做，笨蛋節奏卻非無的放矢，而是帶出各行各業打工仔都有不為人知的難處，例如「排球事件」看似無聊，背後卻牽引出教師與家長的對立關係，隨時透過一樁小事，演變成家長質疑老師能力不足的證據，引爆出一場大風波，所以中村才着急處理。

角田晃廣喜感十足

笨蛋節奏擅於透過獨特的視角、敏銳的觀察，以及只此一家的幽默感，把日常生活的瑣碎事情，變成喜劇的創作靈感，再轉化成喋喋不休的對白，例如遠藤與閨密中村及日比野美波（平岩紙飾）一邊吃着便利店的零食，一邊述說她們任職酒店從業員、教師和護士不為人知的苦衷，輕易引起觀眾共鳴。

另一方面，外星人高橋擁有多種異能，包括超強的體力，隨手一揑便把硬幣扭曲；靈敏的聽覺，可以遙距偷聽別人說話，甚至透過嗅覺，追蹤失物位置等。不過，高橋使用超能力便會出現後遺症，例如頭痛、發燒，甚至暈倒，幸好浸溫泉能改善體質，令到這個外星人的設定變得更貼地。角田晃廣演來亦喜感十足，尤其是跟市川實日子等女角互動時，表面漫不經心，暗地渴求讚賞，他把這種小男人的心態演得活靈活現，看罷令人會心微笑。

繼《重啟人生》後，夏帆第5度跟笨蛋節奏合作，劇中飾演酒店前台職員磯村由美，首兩集戲分不多，相信在餘下集數必有發揮，觀眾大可拭目以待；又如扮演酒店長期住客的小日向文世，據日媒報道他在第4集將會泄露外星人身分的蛛絲馬迹，足以影響日後劇情走向，令到故事發展更加有趣。同劇還有其他演員，包括《Sexy田中小姐》木南晴夏、《侵入者們的晚餐》菊地凜子及《新．幪面超人》池松壯亮等，將會陸續登場，陣容相當華麗，加上第5集開始，故事會進入第2部分，且看首4集收視一直保持5%左右的平穩局面，會否因此取得突破。

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