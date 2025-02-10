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娛樂

安妮獎頒獎禮突響火警鐘緊急疏散 李察基爾奪國際戈雅獎抨擊特朗普

【明報專訊】《荒野機械人》在製片人公會獎（PGA）贏得最佳動畫之外，亦橫掃安妮獎，除了在最佳動畫擊敗《玩轉腦朋友2》、《功夫熊貓4》等對手，亦拿下最佳動畫角色、最佳角色設計等共9個獎項。另一熱門動畫《喵的奇幻漂流》則贏得最佳獨立動畫電影等兩獎。不過頒獎禮舉行期間發生小插曲，兩度響起火警鐘，先是中途出現鐘聲，所有嘉賓要撤離劇院，之後警鐘再次響起，所有人要等待差不多45分鐘才能再次入內。據美媒報道，場內沒有起火，只是警鐘誤鳴，消防人員檢查清楚後才繼續頒獎。

另外，有「西班牙奧斯卡」之稱的戈雅獎跟美國導演及製片人公會的頒獎禮撞期，所以《艾美利亞變奏曲》劇組未能到場，該片最後贏得最佳歐洲電影；原定由跨性別主角卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）領獎，但因她早前爆出種族歧視醜聞，最終缺席。艾慕杜華（Pedro Almodovar）首次執導的英語電影《隔壁的房間》，捧走最佳改編劇本及最佳攝影。《風月俏佳人》李察基爾（Richard Gere）從西班牙男星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）手上接過國際戈雅獎，前者致謝時抨擊上月再次上任的美國總統特朗普，「現在美國正處於非常黑暗之中，那裏有個惡霸和暴徒，正是美國總統」。

相關字詞﹕李察基爾 戈雅獎 安妮獎 荒野機械人

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