安妮獎頒獎禮突響火警鐘緊急疏散 李察基爾奪國際戈雅獎抨擊特朗普

另外，有「西班牙奧斯卡」之稱的戈雅獎跟美國導演及製片人公會的頒獎禮撞期，所以《艾美利亞變奏曲》劇組未能到場，該片最後贏得最佳歐洲電影；原定由跨性別主角卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）領獎，但因她早前爆出種族歧視醜聞，最終缺席。艾慕杜華（Pedro Almodovar）首次執導的英語電影《隔壁的房間》，捧走最佳改編劇本及最佳攝影。《風月俏佳人》李察基爾（Richard Gere）從西班牙男星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）手上接過國際戈雅獎，前者致謝時抨擊上月再次上任的美國總統特朗普，「現在美國正處於非常黑暗之中，那裏有個惡霸和暴徒，正是美國總統」。