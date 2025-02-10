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娛樂

小本擊敗大製作 躍升衝奧大熱 《阿諾拉》奪導演製片人兩公會大獎

【明報專訊】講述脫衣舞女郎嫁入豪門夢碎的《阿諾拉》，日前在影評人選擇大獎（CCA）爆冷贏得最佳電影，被視為奧斯卡重要指標的導演（DGA）及製片人（PGA）兩公會，前日（8日）分別舉行頒獎禮，結果《阿諾拉》導演辛貝克（Sean Baker）橫掃兩大獎，令這部成本僅600萬美元（約4680萬港元）的小本製作，成為下月奧斯卡大贏家的行情看漲。另外，兩奪奧斯卡最佳導演的李安，在DGA從金像影后楊紫瓊手上接過終身成就獎。

向來關懷弱勢的《歡迎光臨夢幻樂園》導演辛貝克（Sean Baker），去年憑《阿諾拉》在康城影展贏得最高榮譽金棕櫚獎，其後再受多個影評人組織獎項青睞，但上月舉行的金球獎《阿諾拉》5項提名全部飲恨，所以日前在CCA捧走最佳電影，不少人大跌眼鏡。

今年奧斯卡形勢不明朗

事實上，今年奧斯卡被指形勢最不明朗的一屆，上月金球獎便跟CCA的賽果很不一樣，包括大製作《魔法壞女巫》的朱浩偉不獲奧斯卡與DGA垂青，連提名也沒有，卻爆冷贏得CCA最佳導演；《教宗選戰》獲8項奧斯卡提名，有份角逐DGA的導演愛德華伯格（Edward Berger）卻受到冷待。各大公會擁有不少奧斯卡票數，因而可視為得獎的重要參考指標。以DGA為例，今年來到第77屆，但過去僅8次賽果跟奧斯卡的最佳導演獎迥異，包括《教父》哥普拉（ Francis Ford Coppola）贏得DGA，奧斯卡卻敗給《歌廳》卜科西（Bob Fosse）；《臥虎藏龍》李安奪DGA卻在奧斯卡輸給《毒網》史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh），最近的一次是5年前，DGA選了《1917：逆戰救兵》森文迪斯（Sam Mendes），奧斯卡則把最佳導演頒給《上流寄生族》奉俊昊。

DGA提名跟奧斯卡的最佳電影亦息息相關，過去僅兩片未入圍DGA又能贏得金像電影獎，分別是1989年《山水喜相逢》及3年前的《心之旋律》。《阿諾拉》在今年奧斯卡角逐最佳電影、導演、原創劇本、剪接、女主角及男配角共6獎，當中導演、劇本和剪接均由辛貝克一手包辦。他贏得DGA致謝時表示，「我感覺自己是這世界上最幸運的人，能夠做自5歲起就想做的事」。

李安獲頒終身成就獎

另一方面，導演公會自1938年頒發首個獎項以來，僅36名導演獲頒終身成就獎，過往得獎者包括「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）、《大國民》奧遜威爾斯（Orson Welles）、史匹堡（Steven Spielberg）等，今年則把該獎頒給憑《臥虎藏龍》和《斷背山》兩奪DGA的李安，並由曾演出《臥》片的楊紫瓊頒獎。李安強調能得到其他導演同業肯定，他深受感動，「電影是我的信仰，這是比現實我更相信的事情，而只有透過假裝，我們才有希望觸及真相」。此外，DGA亦表揚劇集《幕府將軍》、《職業槍手》、《雷普利》，以及紀錄片《Porcelain War》。

導演辛貝克兼任監製的《阿諾拉》，擊敗大製作如《魔法壞女巫》、《沙丘瀚戰：第二章》，以及《完美物質》、《教宗選戰》、《粗獷派建築師》（The Brutalist）、《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）、《艾美利亞變奏曲》（Emilia Perez）、《深痛導賞團》（A Real Pain）及《September 5》，捧走PGA最佳電影。另外，PGA把最佳動畫及最佳紀錄片分別頒給《荒野機械人》和《超/人：基斯杜化李夫故事》。電視方面，《幕府將軍》、《職業槍手》和《馴鹿寶貝》分別在戲劇、喜劇及迷你劇組別勝出。Netflix的《流行樂最傳奇一夜》則贏得最佳電視或串流平台電影。

相關字詞﹕李安 辛貝克 阿諾拉 製片人公會獎 導演公會獎

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