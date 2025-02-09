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娛樂

【開箱】《問問星星吧》錯在情節老套 李敏鎬孔孝真無助收視

【明報專訊】《問問星星吧》上月4日在韓國有線頻道tvN首播，香港觀衆則可透過影視串流平台Netflix收看；雖然台前幕後陣容強勁，包括《雖然是精神病但沒關係》朴信宇執導、《嫉妒的化身》徐淑香編劇，《彈珠人生》李敏鎬與《山茶花開時》孔孝真合演，而且籌備5年，耗資500億韓圜（約2.6億港元）製作，號稱韓國首部以外太空為背景的劇集，一直備受關注，結果首集收視低開3.3%，其後低見1.8%，並連番下挫，口碑也不理想，「死因」何在？大概劇情「離地」最致命吧。

富商為傳宗接代 斥巨資外太空搞實驗

《問問星星吧》講述婦產科醫生孔龍（李敏鎬飾）搭上MZ集團千金崔高恩（韓智恩飾），被視為豪門準女婿。MZ集團會長崔在龍（金應洙飾）的兒子意外身亡，因而不惜投資700億韓圜（約3.7億港元），並委託孔龍偷運亡兒的精子及媳婦的卵子到太空站進行實驗，希望為家族保留血脈。孔龍以旅客身分登上太空船，並邂逅美籍韓裔航天員金伊芙（孔孝真飾）。

孔龍是孤兒，由亡母的3名閨密扶養成人，視她們如親母，並苦讀成醫。孔龍雖與富家女崔高恩拍拖，還承諾永遠在女方身邊，卻不知何為愛情，直至遇上金伊芙，火速陷入熱戀。伊芙個性嚴謹，首次肩負太空指揮官任務，對航程不容有失。起初反對孔龍以遊客身分登船，及後孔龍在外太空拯救白老鼠，才對他改觀。

此劇的電腦特技效果值得一讚，外太空畫面逼真，無重力場面甚具真實感，看得出花了不少金錢在特效方面。然而劇情十分「離地」，全劇16集，截稿前已播了10集，劇情仍是一片混亂，看不出主線，枝節也沒趣。

《問問星星吧》主打愛情線，卻毫不浪漫動人；男女主角出發去太空前，各有情人，孔龍與富豪千金拍拖，伊芙則與資深太空人朴東亞（金柱憲飾）交往。孔龍未跟女友好好分手，已向伊芙表白，並在外太空發生性關係，前者根本是渣男人設。伊芙則發現男友搭上上司姜銳熙（李伊飾），然後「出軌」孔龍，而且全在數天內發生，難言可信。

此劇花太多篇幅描述在太空站的白老鼠及果蠅繁殖下一代的實驗，題材雖然新穎，卻很難讓觀眾關心白老鼠或果蠅會否發生性行為。副線講述太空人姜康壽（吳正世飾）是富二代，與崔高恩有過一段情，故對孔龍存在敵意；還講到太空站出現一張5兆韓圜（約270億港元）頭獎彩票，幾名太空人為了將彩票運回地球而各出奇謀。

跳不出傳統框框 想法過時

《問問星星吧》情節老套最「致命」；講述財閥斥巨資並委託孔龍登上太空，只為「繁殖」下一代繼承產業，這個追求「血統」、傳男不傳女的老套想法，相當過時。近年韓國影視創作人已跳出這傳統框框，如金允錫主演的《大家族》，講述收養兒子繼承百年老店；裴斗娜的《家庭計劃》描述沒有血緣的超能力者成為家人。《問問星星吧》不單保守地描述財閥想要男孫，還因為不喜歡基層出身的孔龍，強迫女兒嫁給富二代姜康壽，實在很難引起現今觀眾共鳴。

李敏鎬與孔孝真首次合作，後者是韓劇女王，舊作《主君的太陽》、《沒關係，這是愛情》及《山茶花開時》均叫好叫座，更憑《最佳愛情》成為百想藝術大獎視后。除了美韓日合作的《彈珠人生》，李敏鎬自2020年《The King：永遠的君主》後，已5年沒拍韓劇。浪漫愛情劇要成功，首要角色人設討好，還得演員配合，觀衆才能有所幻想與投射；可惜劇中角色有缺陷，李孔二人亦明顯火花不足，也是收視不濟的原因。《問問星星吧》還有6集便大結局，目前講到男女主角返回地球，可是二人的愛情不但沒進展，反而回到原點，不知收視能否逆轉。

相關字詞﹕孔孝真 李敏鎬 韓劇 問問星星吧 開箱

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