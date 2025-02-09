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娛樂

Jisoo喪屍喜劇首播 破串流平台收視紀錄

【明報專訊】繼《雪降花》後，韓國女團Blackpink成員Jisoo相隔4年再拍新劇《Newtopia》，前天（7日）在影視串流平台Coupang Play上架，香港觀眾可以透過Prime Video收看。喜劇《Newtopia》由《狩獵的時間》尹成賢執導、《殺人者的購物中心》池鎬鎮編劇，Jisoo跟《逆球大叔》朴正民合演，講述韓國出現不明病毒，感染者變成喪屍肆虐首爾，扮演軍人的朴正民與剛分手的上班族女友Jisoo如何排除萬難，重投對方懷抱。

據韓媒報道，《Newtopia》首兩集推出後，觀眾反應熱烈，隨即刷新Coupang Play劇集首播最高收視紀錄，但官方未有公布實際數字。新劇叫座卻不算叫好，Jisoo演技再次受到韓媒批評，首集劇情亦被指鬆散，欠缺追看性，跟Netflix韓劇《外傷重症中心》開播即緊張刺激的情况，形成強烈對比，幸好《Newtopia》第2集已有改善。

提起韓劇收視，《奇案摸摸查》韓志旼與《秘密森林》李浚赫合演SBS電視台劇集《我的完美秘書》前晚播第10集，收視10.9%，比上集微跌0.9個百分點；MBC《Motel California》同晚播第9集，收視4.2%，比上集升0.8個百分點。

相關字詞﹕Motel California 我的完美秘書 朴正民 Blackpink成員Jisoo

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