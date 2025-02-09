Jisoo喪屍喜劇首播 破串流平台收視紀錄

據韓媒報道，《Newtopia》首兩集推出後，觀眾反應熱烈，隨即刷新Coupang Play劇集首播最高收視紀錄，但官方未有公布實際數字。新劇叫座卻不算叫好，Jisoo演技再次受到韓媒批評，首集劇情亦被指鬆散，欠缺追看性，跟Netflix韓劇《外傷重症中心》開播即緊張刺激的情况，形成強烈對比，幸好《Newtopia》第2集已有改善。

提起韓劇收視，《奇案摸摸查》韓志旼與《秘密森林》李浚赫合演SBS電視台劇集《我的完美秘書》前晚播第10集，收視10.9%，比上集微跌0.9個百分點；MBC《Motel California》同晚播第9集，收視4.2%，比上集升0.8個百分點。