【娛樂場】《弊傢伙！我要去祓魔》 無牌風水師尋惡鬼贖罪

玄學界新星靈力盡失

《弊傢伙！我要去祓魔》前名《總有一瓣》，戚家基解釋原本是「食」ViuTV長壽節目《總有一瓣喺左近》個名，後來怕觀眾混淆再改名，他笑言現在的劇名是受三級片《弊傢伙 地鐵有色魔》啟發，他是動漫迷，「祓魔」是驅魔之意。

《弊》劇故事發生在虛構世界，安平市18年前發生百鬼夜行，被「玄門正宗」平息後，聲稱是一個最平安而且沒有鬼的城市，事實剛相反，市民經常見鬼，但不能說出口，只有向地下驅魔組織求助。毛無邪（強尼飾）曾是風水玄學界的燦爛新星，通曉各門派的學問，甚至擁有召喚式神和與鬼神溝通的技能，是公認的天才。他因貪念釋放了一百零八隻惡鬼，引發人間浩劫。他靈力盡失，仍在呃神騙鬼，做無牌風水師，遇到有陰陽眼的路家敏（王頌茵飾），騙她留在身邊幫忙，還有極度社恐的玄學咒術高手端木零（岑樂怡飾），成為他的拍檔。毛無邪有端木零與路家敏幫手，加上風水班學生春樹，開始受理各種靈異事件和驅鬼工作，搜尋那一百零八隻惡鬼，展救贖之路。

《弊傢伙！我要去祓魔》中有七級鬼，雖然沒有極端的忠奸角色，「玄門正宗」的設立亦造成衝擊，此機構原本是防止鬼怪再次作惡，設立發牌認證制度，將玄學界正本清源，排斥一切異端邪學。玄門正宗之下有「研經院」及「辟邪隊」，前者負責理論研究、醫療實踐、推廣教化；後者負責偵查、巡邏、搜捕異端邪學和靈力者，保障安平市邪妖不興、百毒不侵。LUCKYLAND由「研經院」營運，要向沉迷異端邪學的人提供心理支援及協助，但傳聞有陰陽眼的學員會被送去讓「玄門正宗」會長萬無極（朱栢謙飾）吸食靈力。

監製望觀眾有共鳴

戚家基形容《弊》劇是輕度驚嚇劇種，劇中人物皆騎呢有「中二病」，剪片時自己也被感動忍不住淚水，他希望觀眾有共鳴，「原本構思是人物出發，一個有陰陽眼女仔的簡單故事，當想到劇中人有些事情見到要當睇唔到，這樣的生活都幾悲哀。想透過這故事去探討人在這個世界裏如何自處？可否繼續做一個好人？沒有一個答案，就讓觀眾思考」。

《弊傢伙！我要去祓魔》 ViuTV

播映時間：2月10日起（逢周一至五）晚上9時30分