具俊曄悼大S：永遠愛你 林嘉欣：地球上失去一個好靚的人

記者：林祖傑

大S的骨灰已由韓籍丈夫具俊曄及胞妹小S帶回台北家中，按照其生前遺願擇日樹葬。昨日是大S頭七，亦是她與具俊曄結婚3周年的日子。兩人由重逢至結婚一直幸福恩愛，S媽坦言這3年是大S生命中最開心的時光。承受喪妻之痛的具俊曄，昨晨在社交平台上載黑底白字的圖片，標註愛妻的社交平台帳號，以韓文寫上一句「永遠愛你」，表達他對大S的愛與思念。

嘉欣曾上大S主持節目

林嘉欣稱以前出唱片在台灣宣傳，經常上大S與小S（徐熙娣）主持的節目，讚她們兩姊妹好識搞氣氛，她稱較大S細兩歲，覺得對方猝逝好可惜，地球上又失去一個好靚的人。

「暫不想找男友」

林嘉欣談到製作花器刻意做得不端正，嘗試在未完成階段放手，讓形狀交託給命運，突顯這花器的獨特，命名為「命運的香氣」。她表示現在做什麼事都交給命運，因發覺人生太無常，很多事情控制不到，「人愈大愈覺得要珍惜當下，發覺很多時候都是憂慮未來，或者是懷緬過去，其實真真正正要活在當下，易講不易做」。

林嘉欣前年離婚，是否感情事也交託給命運？她說：「當然啦！但未有出現，我好似收起了天線，感應不到有沒有，亦都沒理會有沒有，現在的精神只專注年老的媽媽、女兒、工作及陶瓷，其他都完全感應不到或看不見，暫時也不是好想，等女兒讀完大學先。」不過她指大女農曆新年寫揮春，寫了「找新男朋友」給她，她笑言好驚，現在沒有此心情。至於大女現階段覺得男仔好幼稚，未想拍拖。她開心跟女兒什麼都可以傾，可以講好深入的話題。