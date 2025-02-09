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娛樂

蛇年豬籠入水 黃劍文赴日滑雪帶備藥物傍身

【明報專訊】黃劍文昨日出席會展舉行的婚紗展，擔任表演嘉賓又唱又跳，吸引逾百粉絲到場支持。黃劍文開心參加《中年好聲音2》後帶旺人氣，去年事業發展不錯，踏入蛇年即接到兩個商演，發新年財。他昨日工作後即啟程赴日本會合兩名新加坡朋友，在當地旅行滑雪，逗留7日，接着回港為慈善籌款騷表演。

黃劍文相隔6年再赴日本滑雪，都擔心技術生疏，又聽聞當地刮大風雪和流感嚴重。提到關楚耀與太太在雪地自駕遊遇大風雪被困車廂，可會擔心？黃劍文表示不擔心，因他不會駕駛，到時會坐公共交通工具，加上跟朋友同行，互相照應，他說：「我會提高警覺，長期戴口罩和滑雪面罩，會隨身帶一些藥物、暖包、飲用水及朱古力能量棒作不時之需。」

鍾情溫柔體貼女生

單身的黃劍文表示擇偶條件是溫柔、體貼女生，但目前對感情事沒想太多，以事業為先，「我怕拍拖後顧住另一半，不專心工作，而且本身喜歡飛來飛去，參加《中2》後很多工作，今年想擴展工作範疇，拍戲、拍劇、做主持」。他自爆有粉絲向他表白說「會等你」，「可能等我出新歌」。農曆新年有否被家人催婚？他指家族很多成員已開枝散葉，家人沒對他施壓，感到很自由，大年初二也連走兩場團拜活動。

記者：鍾一虹

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