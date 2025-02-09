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娛樂

一蚊Joe離巢無綫 結束18年賓主關係 「衷心感謝喺TVB遇過嘅每一位」

【明報專訊】游莨維（一蚊Joe）2006年參加TVB節目《一擲千金》，因只贏得1元獎金流下男兒淚，被網民封為「一蚊Joe」。他之後獲當時TVB總經理陳志雲賞識，以旁聽生身分入讀第22期無綫電視藝員訓練班，簽約成為TVB藝員後演出劇集，參與綜藝節目《東張西望》及《思家大戰》等。他有一段時間未在熒幕亮相，原來已加入離巢行列，昨日在社交平台上載在電視城門外拍攝的照片，宣布跟無綫結束18年賓主關係。

「TVB是永遠母校」

游莨維說︰「2025年2月8號，我終於由TVB畢業啦！感恩2006年12月參加《一擲千金》『一夜成名』，之後22期藝訓班旁聽，認識到一班『同學仔』。畢業後，扮老鼠扮焦屍，人生第一次睇和揸靚車（《同車生活》），再到《問問Master Joe》，之後《東張西望》再加《思家大戰》。原來一路走來，轉眼18年。感謝嘅說話有好多，千言萬語，無從說起，害怕掛一漏萬，唯有一句『衷心感謝喺TVB遇過嘅每一位！無論你哋教我、鬧我、信我、支持我，我都一一銘記於心！』亦因為喺TVB呢一間木人巷，教到我一身好本領，所以喺出面，無論政商私人，無論大細，無論筍kam嘅工作，都游刃有餘，搵到少少錢可以養家糊口。」他稱好多人問他如玩多一次《一擲千金》，會選擇當年3年人工39萬元，還是以素人身分簽約無綫，由月薪1500元做起？他好肯定說感激人生有機會入到TVB，發掘做主持能力，還搵到老婆，有溫暖美滿的家，TVB是他永遠的母校，感恩感謝感激。

娛樂組

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