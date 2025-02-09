未婚夫贈保險感動眼濕濕 衛詩雅︰我成個人送畀佢

衛詩雅透露籌備婚禮最深刻是未婚夫送她一份保險，並對她說「我有什麼事，你會好徬徨」。她指在別人眼中可能覺得好實際，但她感到好浪漫，讚未婚夫好叻，會為她打算，真的給她很大安全感。她說時忍不住眼濕濕。她又提到有次在家中發生小意外受傷，未婚夫送她去醫院，並親自為她縫針，溫柔又靚仔，就認定對方是另一半，覺得嫁得過。

想考「吊雞車」牌照

衛詩雅下周日（16日）舉行婚禮，但仍未「閉關」，日內還要拍攝廣告。她表示原本答應未婚夫在婚前一星期停工，結果辦不到，「他有少許微言，問我真的有這麼忙嗎？這3個月確實很忙，經常不在港，他的心情我是理解的」。她承認《破．地獄》為她帶來很多工作機會，豬籠入水。她表示與未婚夫性格相反，「他很細心，我比較粗心大意。（未婚夫送份保險給她，回贈什麼？）沒想過，我甚少送禮物給他。（送BB？）這份禮物太大了，由小禮物開始，其實我成個人送畀佢，我又識煮飯、煲湯」。

婚禮是否已籌備好？衛詩雅表示還未，常安慰身邊人，指婚禮一定有甩漏，不會完美，但不完美、有蝦碌才有記憶點。

衛詩雅有「娛圈牌王」之稱，考獲牌照近10個，包括車牌、船牌、導遊牌、潛水牌、寵物傳心師牌、鑽石鑑證牌及救生員牌照等，未來想考「吊雞車」牌，「我爸爸做這行，小時候見他工作很辛苦，皮膚曬到黑黑的，想體驗揸吊雞車的感覺」。

記者︰柯美