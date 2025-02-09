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娛樂

迎銅婚紀念 難忘被陳凱琳一舉動冧爆 鄭嘉穎：缺席鐵馬家族團拜不代表唔妥

鄭嘉穎爆當年因陳凱琳一個舉動視為終身伴侶

【明報專訊】鄭嘉穎與陳凱琳昨日夫妻檔為珠寶首飾店擔任嘉賓，穿情侶裝襯到絕，還戴上全套共值逾千萬元的鑽飾「放閃」，兩人避談是否收天價酬勞，但自爆夫妻經常靠夜晚「傾戲」溝通，以維繫甜蜜關係。提到鄭嘉穎近日因缺席「鐵馬家族」新春團拜，再度掀起跟成員馬國明不和猜測。鄭嘉穎對此稱沒有不和：「做朋友好簡單，不出席不代表唔妥，不要想得太複雜！」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

陳凱琳婚後變身KOL，經常拍短片上載社交平台，與老公鄭嘉穎合作不多，昨日難得夫妻檔出席活動搵真銀，兩人避談是否收天價酬勞，鄭嘉穎說：「我婉拒幫老婆拍片，因不想免費去拍，要搵食嘛，畀條生路我行啦！」提到陳凱琳最近拍金飾廣告，鄭嘉穎大讚太太懂得拿揑角色，有喜劇元素但不浮誇，她由度橋、編劇到演繹都做得好好，自己只給少許意見，是幫太太畫龍點睛。陳凱琳稱日常做網上直播時，網民不時追問有關兒子和丈夫的事，最心甜是兒子被讚得意可愛。

情人節長子生日 無得二人世界

2月14日情人節將至，鄭嘉穎跟陳凱琳已準備好互送禮物，希望可暫時撇下3名兒子，抽空過二人世界慶祝，不過撞正情人節是6歲長子鄭承悅生日，準備到主題公園慶祝，「大仔的生日願望是住酒店，住愈耐愈好，可能是覺得比起在家睡較有新鮮感。他亦不喜歡跟大班同學仔開派對，上次去郵輪旅行6日，他最開心！可能男仔性格外向，所以他每年過生日都會一家人出去Staycation」。

鄭嘉穎與陳凱琳將踏入結婚7周年紀念，準備慶祝「銅婚」，兩人由相識至今10年，當初拍拖時，陳凱琳一個舉動，令鄭嘉穎認定她「娶得過」。

鄭嘉穎說：「當時陳凱琳去巴黎工作，情人節我飛去當地找她，並一齊去著名首飾店，讓她任揀首飾，但我個心其實驚驚哋，因為擔心會碌爆信用卡；她起初不肯揀，最意想不到是她最後只揀了極細粒的心形鑽石戒指仔，幫我慳荷包，那刻心想，要娶她做我老婆。」陳凱琳表示從沒想過那次是考驗，純粹因喜歡簡單款式，而且喜歡實在的東西。鄭嘉穎指為回饋太太，當年送贈一顆大粒結婚鑽戒，結婚7周年暫未考慮重遊巴黎慶祝，因忙於照顧3名小朋友，很難走得開。

陳凱琳稱家中有事不去拜年

陳凱琳表示農曆新年期間，碰巧家中有少少事故發生，為專心照顧家人，因此未有四出拜年或邀請朋友到訪家中，已向朋友解釋，並說不想每日戴住面具對別人笑笑口。

日前「鐵馬家族」新春團拜，唐詩詠、黃嘉樂夫婦、林子善一家三口到馬國明與湯洛雯家中拜年，鄭嘉穎繼續無影。馬國明在社交平台上載合照時留言︰「新年快樂……身體健康……1家人平平安安……」馬國明的「1家人」，被部分網民解讀成他與嘉穎的關係未破冰。

嘉穎：為人父母以小朋友為重

對於缺席「鐵馬家族」團拜再度掀起與馬國明不和猜測，鄭嘉穎回應道：「做朋友好簡單，不出席不代表唔妥，不要想得太複雜！這個話題已經講了一年有多，不想再重複回答同一件事。沒有什麼不和，大家不需要擔心，只是咁啱夾不到時間。這話題不必再講，因為好悶，見到面就會見！」他續說如果是為人父母，必定體會很多時候也是以照顧小朋友為先。人生在不同階段，就會做不同的事，總之目前他事事以小朋友為重，不需要去將小事化大。

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