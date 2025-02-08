【開箱】《隔壁的房間》 名畫重塑 探討安樂死課題

重遇面臨死亡舊友

《隔壁的房間》根據美國作家Sigrid Nunez的小說《What Are You Going Through》改編，故事講述Ingrid（茱莉安摩亞）是非常成功的作家，在新書簽名會上得悉多年前曾在雜誌社共事的好友Martha（狄達絲雲頓飾）正接受癌症治療，於是前往醫院探望。兩人重新聯繫，Martha更交代自己很年輕便懷孕產女Michelle，丈夫Fred到越南參軍回到美國，患有創傷後壓力症候群，兩人最終分離，女兒隨她生活，但關係並不和睦。為了討好Michelle，Martha聯絡Fred的現任太太，才得悉前夫因衝進火場拯救幻想中的人而喪命，女兒知道父親已離世，跟Martha關係更疏離。曾經當戰地記者的Martha發現治療無效，從黑市渠道購買安樂死藥物，但舉目無親，於是向Ingrid提出，希望自己逝世時，對方能在隔壁的房間。再三掙扎的Ingrid最終答允Martha的請求，兩人租住紐約市郊的一座房子，Martha表示若她的房間關上門，代表她已準備好到另一個世界。

曾經憑《對她有話兒》拿下奧斯卡最佳原創劇本的艾慕杜華，像肥皂劇的劇情和濃烈的色彩都是其既定風格，《隔壁的房間》也不例外，只是增添了一點美國風情，畢竟這是他首次拍攝英語電影，又以紐約為背景。攝影師伊度格勞（Edu Grau）雖然來自西班牙，卻首度與艾慕杜華合作，著名時裝設計師Tom Ford處男執導電影《單身男人》，便是邀請時年27歲的伊度掌鏡，而《單》片曾被潮流雜誌《 i-D》選為「史上35部最時尚電影」之一。《廣告牌殺人事件》恩寶溫伯格（Inbal Weinberg）和《浮花》賓娜戴祖拿（Bina Daigeler）分別擔任《隔》片的布景設計及服裝設計師，據報前者開鏡前半年更與艾慕杜華緊密合作，片中每件家具、擺設、圖片，均悉心挑選。為了配合Martha是資深戰地記者的角色，又真的尋遍紐約市戰地記者的居所，參考他們家中的佈置；恩寶透露即使觀衆看不清楚主角書架上放了什麽書，其實也與導演精心挑選過。

霍普畫作影響深遠

《隔壁的房間》中出現不少反射和鏡像鏡頭，以比喻Martha將到另一個世界（死亡）；美國畫家愛德華霍普（Edward Hopper）和安德魯魏斯（Andrew Wyeth）的兩幅名作，更成為此片的重要參考，尤其是霍普的《People in the Sun》。攝影師伊度格勞表示由於是艾慕杜華首部英語片，美國畫家的作品很有參考價值，特別是講述Martha將了結生命的度假屋，其實在馬德里附近小鎮取景，更希望透過美國畫作幫助構圖。艾慕杜華承認不論霍普或西班牙畫家維拉斯奎茲（Diego Velazquez）的作品均影響不少導演，稱大衛連治（David Lynch）拍《藍色夜合花》便受到霍普的影響，艾慕杜華白澳式「我早期的電影也參考霍普的畫，例如有關孤獨」。怎樣看待生死、掌握人生最後一程，才是《隔壁的房間》主題，尤其是有尊嚴地離開，艾慕杜華透過Ingrid一直害怕面對死亡，來對照Martha走到人生盡頭；也是兩個已疏遠的朋友，逐漸緊密地連繫一起。Martha死後，Ingrid在警署受到冷漠盤問，更是導演對於死亡最不吐不快的態度。

上映日期：2月6日