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娛樂

【娛樂場】Locksmiths新歌《陪我去台北》 5個男孩快閃追女仔

【明報專訊】樂隊「Locksmiths開鎖佬」今年推出首支派台作品《陪我去台北》，由樂隊成員作曲，讓大家感受他們的音樂風格，同時延續去年的出道作品《我們都是這樣沒有長大的》，歌詞同樣由組合YEAHS成員少爺占操刀，寫出年輕的任性和揮霍。

歌詞隱藏台灣情歌

歌詞中亦隱藏了不少台灣情歌，包括《愛我別走》、《簡單愛》、《旅行的意義》及《不求月老》等，就像青春的密碼，永遠能勾起大家的回憶；編曲及監製則由YEAHS另一成員何兆基主理。

Locksmiths飛到台北拍攝MV，更邀來歌手好友洪助昇（Aiden）擔任MV導演，以年輕人的眼睛呈現台灣最有魅力的一面。Locksmiths指歌曲的靈感，來自近年不少香港人都喜歡於周末來個快閃旅行，所以希望利用這個熱潮作為歌曲背景，「講述5個香港大男孩快閃到台北追女仔。至於歌曲風格，作為第二首派台作品，我哋希望嘗試用另一種曲風令聽眾認識我哋，加入了funky元素，令成首歌感覺調皮同青春活潑些，希望能夠令歌曲同MV成為一個小故事」。

難忘十份放煙花

由於留台時間不多，Locksmiths拍攝行程緊湊，「最難忘一定是我們需要跑動的劇情，因為故事講述我們5個一齊『追』同一個女仔，拍攝當晚由夜晚10點跑到凌晨3點，經過不少台灣景點，雙腳隔了幾天、返到香港才覺得痠痛，不過一切都值得」。5人均表示最喜歡放煙花一幕，「一定是在十份放煙花的一幕，因為我們有幾個成員都未放過煙花，真的體驗到的時候，感覺好震撼同難忘」。

洪助昇隨時候命拍MV

首次擔任MV導演的洪助昇表示，最大挑戰是「無得睇景」，「因為拍攝地點是台灣，所以好多都是憑自己之前對台灣的印象、去過的地方，同埋上網做資材蒐集。一去到就直接拍攝，雖時間比較緊迫，但最後出來的成個作品，我都覺得滿意」。他最難忘是Locksmiths由夜晚跑到凌晨，「當時他們有兩名成員病了，食藥後都繼續跑。記得有日諗住早點收工，畀大家休息，但他們同我講『得㗎啦Aiden，我哋繼續』。他們這份毅力和堅持，好想完成一個好的作品，令我好難忘，我都希望這首歌可以讓更加多人認識他們」。

洪助昇表示拍完這個MV，想向導演方面發展，他笑說：「歡迎公司搵我包辦全公司歌手的MV，我會隨時候命。」

相關字詞﹕陪我去台北 Locksmiths開鎖佬

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