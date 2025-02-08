英皇新春團拜 楊受成派足金財神利市 歐陽震華：加盟半年工作好刺激

歐陽震華去年加入英皇，首次參加公司新春團拜，他說：「以前喺TVB好似無呢個環節，團拜就有，但一齊食飯就無。」他加盟英皇半年，覺得這段時間的工作好刺激，是入行以來未做過的。他所指是參與內地歌唱節目《聲生不息》，「初初我都覺得好似唔係好關我事，呢個節目唱歌嘅個個都係樂壇天花板，但公司話關我事，因為嗰一集係講港劇主題曲，所以好適合我呢個身分上去，因為我實在拍過太多港劇啦！」他坦然當時十分緊張，「我怕失禮公司、失禮香港演員。一唱完我問公司同事有無走音，佢哋話無，我唱歌無乜嘢技巧，只係真心演繹一首歌畀觀眾聽」。

泳兒今年主動出擊周圍派利市，她笑說：「我生肖屬狗，今年行運！」她早前推出新歌《無糖可樂》，團拜晚宴上她全程用無糖可樂敬酒，趁機宣傳新歌。

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