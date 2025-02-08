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娛樂

大S頭七 撞正與具俊曄結婚3周年 經理人列五大造謠 小S請假半年

【明報專訊】徐熙媛（大S）農曆新年與家人遊日本期間因流感併發肺炎，本月2日猝逝。大S的骨灰周三（5日）由家人安排包機從日本帶回台北放於家中。今日是大S頭七，原本是她與具俊曄結婚3周年紀念日，如今天人永隔，令人唏噓。承受喪妻之痛的具俊曄，不滿有人造謠及大S前夫汪小菲的言行，稱會盡力維護大S留下的財產。汪小菲則被指透過友人反駁，表示準備開戰。大S經理人廖瑋琪讚具俊曄是真男人，並列出五點斥有人造謠。徐熙娣（小S）需時間平復心情，向《小姐不熙娣》節目組請假半年。

娛樂組

大S猝逝後，網上傳出不少流言，有指是汪小菲母親張蘭契仔的內地網紅，稱接載大S骨灰的包機由汪小菲安排及付款，氣得小S發聲明斥謊言，指人在做天在看。私人包機公司亦表明全程只跟徐家人接觸，包機費是小S支付。張蘭前日在社交平台開直播期間，收到汪小菲的語音信息，情緒失控爆粗大罵，張蘭冷靜回應︰「我什麼時候說了？」

具俊曄︰妥善把孩子權利維護好

具俊曄前晚首度發聲，在社交平台發文，先提到「我的天使回到了天上」。他表示經歷無法言語的悲痛，但沒想到在家人哀悼時，有些人在做假新聞，「有位裝很淒涼的淋雨亂跑」，矛頭指向日前在街上淋雨半小時的汪小菲。他提到自己在大S遺產的權利會交給S媽處理，以及會用法律行動保護大S一對子女，不會讓惡人接觸。他昨日再補充寫道：「之前的中文帖子可能會引起誤會，所以重新上傳。『關於孩子們應得的財產，希望在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好。』」

汪小菲透過友人稱︰準備好開戰

據台灣《三立新聞網》報道，汪小菲透過友人出面回應，稱「我們會準備好開戰」，又反斥「是誰沒有把大S照顧好」。友人指汪小菲在大S離世後非常悲傷，精神崩潰到無法下牀。友人還說︰「小菲為了他的前妻來回兩岸10年幾乎上幾千次，現在更不需要演戲在雨中難過，她是孩子的媽，小菲傷痛到站不起來，怎可能去做任何的新聞？」

大S離世後，汪小菲偕現任妻子急從泰國飛到台北，先是在機場雙眼浮腫現身，然後返回信義區豪宅後，再獨自出門淋雨半小時，徒步回家。近日網上流出他在街頭傷心跪地的照片。

大S經理人廖瑋琪被具俊曄感動，在社交平台表示︰「願意站在熙媛的立場並保護孩子才是真男人。」她又有感而發表示大S死後謠言四起，將謠言歸納成五點，「我們在這邊低調悲傷，有人在另一頭拼命造謠。造謠一，歐巴（具俊曄）幫熙媛買4600萬人民幣（約4916港元）身故保險。造謠二，妹妹唱歌跳舞歡欣鼓舞，慶祝姊姊即將離世。造謠三，妹妹堅持把骨灰放在家中，是為了逼前夫繼續繳房貸。造謠四，前夫有情有義包機送骨灰回台灣，其實唯一做的只有看見媒體，刻意叫司機提前放自己下車，在雨中漫步30分鐘。造謠五，媽媽覺得前夫才是熙媛真愛。」她續道︰「事實上在媽媽眼中，跟歐巴這三年的婚姻，是熙媛48年人生中最快樂的時光。」她又表示︰「醜陋的人性讓我看見了地獄。」

經理人讚具俊曄是真男人

小S與胞姐大S姊妹情深，她處於悲傷中，不想耽誤《小姐不熙娣》節目拍攝，向節目組請假半年。至於傳大S的骨灰會永久安放在家中，不過另有傳可能採用樹葬，小S透過經理人證實，並透露原因：「其實每次聚餐時，家人間都一定會聊到生死話題，記得當時我姊姊說，如果她有一天走了，想要環保樹葬，所以我們現在正在申請中，我姊的骨灰暫放在溫暖的家中。等申請到了，我們就把姊姊的骨灰回歸大自然。」

相關字詞﹕具俊曄 徐熙媛（大S）

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