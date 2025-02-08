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娛樂

周吉佩澳門騷邀「中1生」任嘉賓 曹敏寶會否參與睇緣分

【明報專訊】周吉佩2月22日舉行《延續．第三人生演唱會》澳門站，他開心表示去年構思帶個唱到其他地方，發夢也沒想過那麼快能實現，下一個目標是到內地開騷，其中一站是廣州，因早前在澳門街頭遇到廣州粉絲，要求他到當地開騷。

周吉佩表示澳門站的表演方向和理念跟之前差不多，但歌單全改，既唱自己歌，也唱別人的歌，帶出「人人好聲音」信息，又會邀請《中年好聲音》100強任嘉賓，「『中1生』在比賽後各散東西，我萌生一個團聚想法，大家聽到很雀躍，當參加旅行團，更要求有慶功宴。由於牽涉很多人，交給主辦方安排」。曾跟「中1生」傳不和的曹敏寶會否參與？周吉佩稱要看緣分，因所有聯絡工作交給主辦方，暫時知道有40人答應，他說：「我都是等開騷時才拆這份禮物，聽講今次為『中1生』開了一個群組，但不知曹敏寶是否在當中，總之我歡迎所有『中1生』100強參與。」他笑稱農曆新年吃了很多，現在要「還債」，為澳門騷積極節食和收身。到時會否騷肌？他笑言不會，留待上紅館才騷。

吳大強、支嚳儀與何博文已報名擔任周吉佩個唱嘉賓，覺得一起做騷和食飯慶功是難得聚會。支嚳儀笑言到時會扮成金錢樹，再配合海豚音和拍手打氣。若曹敏寶參與會否怕尷尬？她說：「不會，歡迎她呀！」吳大強亦說「無任歡迎」曹敏寶參與，又大讚周吉佩進步很快，發揮出跳唱潛質，變得獨當一面，接連開個人演唱會，很替他高興。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕吳大強 曹敏寶 延續·第三人生演唱會 周吉佩

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