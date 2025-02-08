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娛樂

春節留家休息寫新歌 Ian未聞MIRROR參與啟德開幕匯演

陳卓賢未聞MIRROR參與啟德體育園大匯演 做好巡唱沒留意銷情

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日放完農曆新年假首日開工，到銅鑼灣出席商場活動，獲安排為金龍及醒獅點睛，又跟財神抱抱，商場送贈聚寶盆及地球儀，預祝他巡迴演唱會成功。大批Hellosss（粉絲暱稱）企滿商場多層支持。

Ian正準備巡迴演唱會，這段時間特別小心健康，為免感染病菌少出街，農曆新年沒有外出拜年，留家休息及寫新歌，處於半閉關狀態，MIRROR隊友亦少見，隊友姜濤考到車牌也不知。會否坐姜濤的車？他說：「其他人坐先，他邀請我再算，我不會主動叫他載我。」他指媽媽過年時炮製很多糕點，他食肥了少許，最近戒口及多做運動，有信心巡唱前回復最弗狀態。

沒留意倫敦站門票滯銷

對於有指倫敦站門票銷售情况未如理想，Ian稱沒有留意，「一向沒過問票務，門票賣成點或會否加場，不是我的範疇，我只參與音響、舞台上及表演效果，最關心自己表現，能否帶到個好睇的演唱會給觀眾，到時用心做，希望做出口碑，就是最好宣傳」。他透露巡唱除澳洲及澳門站，正商討其他地方，可能去美加，要看時間及場地能否配合，他希望讓不同地方觀眾看到。雖然暫時未想會否返港舉行，但如做到口碑，有更多可能會發生。

新歌陸續有來 望再拍電影

Ian在音樂頒獎禮獲不少獎項，希望蛇年有更多工作機會，除巡唱外，會分配時間，希望可再拍電影，之後推出的新歌會跟更多單位合作，請粉絲期待。他早前推出今年首支個人單曲《NPC的一場意外》點擊率理想，稱今年開個好頭，多謝大家鍾意，預告陸續有來，新歌已寫好。有傳MIRROR有份參與啟德新場館開幕大匯演，有機會與三大天王劉德華、郭富城及黎明同台。他稱暫時未收到消息，有機會去不同舞台當然好。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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