《臨時決鬥》票房達3000萬回饋影迷 周秀娜請食雪糕 張文傑曬肌

張文傑表示謝票很開心，還收到很多利市，不過很多利市入面都是粉絲信。胡子彤說收不到利市，但大家入場睇戲已是一份好好的心意，他已穿孖煙囪「找數」，希望票房愈來愈好。張文傑稱日日健身谷胸肌及腹肌。至於何時穿Deep V騷肌找數？他說：「我覺得大家開心可以玩吓，我的目標是3000萬。」周秀娜可會出手谷票房？她笑說：「如果票房到3000萬，就看看大家有什麼要求，刷牙就日日都唧牙膏，要不要冬天食埋雪糕？可以萬歲雪糕。」

提到有網上影評發文，不開戲名踩今年香港賀歲片，可擔心對《臨時決鬥》票房有影響？周秀娜表示雖然這套戲在賀歲檔上映，但導演拍攝這部戲時，都不是以賀歲片去拍，被形容叫好不叫座，或叫座不叫好都只是個人感受，「一萬個人入面，實有一個人不鍾意，即使一萬個人得一個鍾意，也不是我們拍戲的初衷，因為我們都預計不到票房可以有幾多，拍攝時大家都是盡量做好自己可以做到的事，我深信一定有觀眾鍾意，有些情節曾經歷過有共鳴。至於這個評論有無影響？我覺得不關事。」

不擔心受影評影響

張文傑說：「如有懷疑，首先入戲院睇，睇完才評論，每個人都有鍾意或不鍾意的事，我覺得大家理性分析，不用理人講咩，鍾意睇就睇。」

記者：林祖傑