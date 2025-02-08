明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

林峯籲日本影迷來港歎正宗叉燒飯 衛詩雅「婚禮似陣痛」安慰未婚夫

林峯喜見《九龍城寨》日本票房破億 自詡少NG獲魅力演員獎

【明報專訊】林峯、衛詩雅前晚出席「香港專業電影攝影師學會」37周年晚宴，獲頒「攝影師眼中最具魅力男、女演員」。林峯主演《九龍城寨之圍城》在日本上映，票房衝破1億日圓，片中「叉燒飯」登日本熱搜，有餐廳推出「城寨叉燒飯套餐」，林峯讚好，希望大家來港吃正宗叉燒飯。衛詩雅日前為《破．地獄》出席荷蘭鹿特丹國際電影節，獲外國觀眾認出，視為婚前最好禮物。出席晚宴的林家棟透露將寫喜劇劇本，因很久沒演喜劇，他日前跟88歲謝賢拜年，笑言像交保護費一樣，謝賢是他尊敬的前輩，見對方好精靈還唱歌。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

香港專業電影攝影師學會37周年晚宴前晚舉行，林家棟、林峯、衛詩雅、黃岳泰及吳志雄等出席，現場頒發「攝影師眼中最具魅力男、女演員」獎給林峯與衛詩雅，《九龍城寨之圍城》攝影師鄭兆強獲「年度最佳攝影」。

林峯自詡少NG獲最具魅力獎

林峯笑說：「可能我拍戲甚少NG，大家可以早些收工，所以推舉我。」他演出的《九龍城寨之圍城》在日本上映，累計票房逾億日圓，成為當地5年來最佳票房港產片，林峯剛收到消息大感開心，稱香港電影在其他國家上映有好票房，獲觀眾支持，希望香港電影愈來愈好。片中出現的「叉燒飯」更登上日本熱搜，甚至有餐廳推出「城寨叉燒飯套餐」。林峯認為這樣也不錯，可宣揚香港，希望日本影迷想吃正宗叉燒飯，就來香港吃。他透露《九龍城寨之圍城》除了在日本上映，之前也在俄羅斯、韓國、台灣、美加及德國上映。

林家棟正忙於為演出電影《無法饒恕》埋尾，表示通宵拍攝數天，前晚不用開工才能出席晚宴，他說：「有晚在大帽山山頂開工，氣溫降至得兩度，幾個工作人員病倒，慶幸自己一直有做運動，頂得住沒冷病。我盡量令自己不生病，不想影響拍攝進度。」片中可有動作場面？林家棟笑言多少也要加點動作鏡頭，但一定不會勁過《九龍城寨之圍城》，「拍完《無法饒恕》後會着手寫劇本，希望今年內開拍，是部喜劇，已很久沒演喜劇了」。他之前與謝賢（四哥）合作電影《殺出個黃昏》，會否邀請四哥演出？他說不會，但會邀請一些前輩演出。

林家棟讚四哥精靈

四哥近年傳健康出問題，見網上流出林家棟跟四哥拜年的合照，四哥穿紅色上衣及黑色羽絨背心，雖然沒什麼笑容，但精神尚可。林家棟表示每逢農曆新年和四哥生日，都會跟四哥慶祝，他笑言像交保護費一樣，「四哥是我尊敬的前輩，見到他開心，我個心會好暖，是情意結，他好精靈，還唱歌」。

衛詩雅開心獲頒「攝影師眼中最具魅力女演員」，稱入行17年，不是每部片都是主角，但攝影師很好，會提點她要注意什麼，所以由攝影師學會頒獎給她很大感觸。覺得自己魅力在那裏？她說：「不知，要由別人講，可以和林峯一同獲獎很開心，他自備魅力。」

衛詩雅《破．地獄》紅到荷蘭

衛詩雅主演《破．地獄》入圍第54屆鹿特丹國際電影節，她於年初三（1月31日）前往荷蘭鹿特丹出席，前日才返港。本月16日結婚的她表示今次是婚前最後一個旅程，獨自搭飛機到當地，感覺很特別，她說：「當地觀眾很熱情。有日我行超級市場，有個外籍人士認得我，還大讚電影好睇、好感動，估不到在那麼遠的地方也得到認同，這是婚前最好的禮物。」快將舉行婚禮心情如何？衛詩雅表示現在才識緊張，這幾天睡覺也扎醒，因很多婚禮的事情還未辦妥，未婚夫比她更緊張，所以互相安慰，她笑說：「我安撫他，話婚禮當天經歷10小時，好似陣痛一樣，好快便過去。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕林家棟 破．地獄 九龍城寨之圍城 香港專業電影攝影師學會 衛詩雅 林峯

上 / 下一篇新聞