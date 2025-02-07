【開箱】《工作細胞》 佐藤健大顯身手 蘆田愛菜絕症催淚

阿部貞夫抽煙酗酒

《工作細胞》是清水茜創作的日本漫畫，2015年開始連載，由於題材獨特，醫學知識豐富，漫畫推出後大受日本醫學界歡迎，更被東京大學採納為教材，部分學校亦以它進行科普教學。《工作細胞》先後推出小說、電視動畫及舞台劇，漫畫版更衍生出《不工作細胞》、《工作細胞想交朋友》及《非法工作細胞》等多個版本，新片結合《工作細胞》與《工作細胞Black》劇情，講述任職貨車司機的父親漆崎茂（阿部貞夫飾）與就讀高中的女兒漆崎日胡（蘆田愛菜飾）相依為命，生活習慣卻截然不同，爸爸作息不定時，抽煙酗酒；女兒飲食均衡，注重健康。正當女方與同校學生武田新（加藤清史郎飾）展開甜蜜初戀之際，危機卻逐步逼近，引發一場激烈的「細胞戰爭」。

永野芽郁成長故事

《First Love初戀》佐藤健與《火燒御手洗家》永野芽郁分別飾演「白血球」和「紅血球」，後者一出世即接受教育，畢業後開始運輸工作，負責運送氧氣至身體各部分，其中紅血球AE3803號（永野芽郁飾）個性單純，比起同期紅血球的工作能力較低，又經常迷路，找不到運送目的地，但她對工作充滿熱情，希望成為優秀的紅血球；至於白血球U-1146號（佐藤健飾）個性善良、戰鬥力強，小時候已是一名出色的白血球，曾拯救險被細菌消滅的紅血球AE3803號。

電影透過紅血球AE3803的成長過程，帶出各種細胞的工作模式，例如日胡先後感染肺炎球菌（片岡愛之助飾）、化膿性鏈球菌（新納慎也飾）及金黃葡萄球菌（小澤真珠飾），體內白血球即時出動，T細胞（山本耕史飾）及NK細胞（仲里依紗飾）亦加入戰團，上演連場動作場面，合力殺掉病菌。其後日胡不慎跌倒，膝蓋擦傷流血，工場即如地陷一樣，穿了一個大洞，紅血球紛紛從洞中流走，需要出動血小板來填補，過程有趣。電影又提到漆崎茂煙酒過多，身體積聚過多垃圾，細胞在惡劣環境下工作，感到相當痛苦，頗有警惕作用。

大內貴仁動作指導

電影後半部講述日胡患上血癌，變壞的白血球（Fukase飾）複製大量白血病細胞，破壞工場，白血球U-1146號奮戰到底。與此同時，紅血球AE3803號即使同袍陣亡，仍堅定不移為白血球U-1146號送上氧氣。在現實世界，日胡在父親和男友鼓勵下，在病房撐下去一幕，場面感人。

佐藤健上演連場武打戲，動作乾淨利落。此片動作指導正是參與真人版電影《浪客劍心》的大內貴仁，動作設計極具水準，佐藤健使出「劍心」的招牌揮劍動作，掀起影迷的集體回憶。永野芽郁與佐藤健雖然扮演紅血球和白血球，但角色設計很人性化，適度加入漫畫化的誇張演技，如機器般的動作，令人會心微笑。

上映日期：2月6日