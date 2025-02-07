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娛樂

麥迪文辭演新片 賓艾費力執導兼任主角

【明報專訊】《驕陽似我》老拍檔賓艾費力（Ben Affleck）與麥迪文（Matt Damon）成立製作公司Artists Equity，創業作之一《堅不可擋》上月已於影視串流平台Prime Video上架，新片《Animals》亦由二人監製，賓艾費力只執導筒，講述麥迪文飾演市長候選人，得悉兒子遭政敵及仇家綁架，他跟妻子決定不惜任何代價都要帶兒子平安回家的故事。美媒Deadline昨日報道，電影原定4月在洛杉磯開畫，麥迪文突然宣布辭演，賓艾費力只好「拍硬檔」兼任主角。《Animals》將於另一影視串流平台Netflix上架，日期有待公布。

據報麥迪文辭演原因，跟他接拍《奧本海默》金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新片《奧德賽》（Odyssey）有關，後者將於本月開鏡，並於世界各地取景，導致跟《Animals》撞期而未能參演。事實上，《The Odyssey》陣容相當強勁，除了麥迪文還有《蜘蛛俠》情侶檔湯賀蘭（Tom Holland）和辛蒂雅（Zendaya）、《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）、《蝙蝠俠》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、《被奪走的12年》金像女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）以及奧斯卡影后查莉絲花朗（Charlize Theron）等。

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