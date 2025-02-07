麥迪文辭演新片 賓艾費力執導兼任主角

【明報專訊】《驕陽似我》老拍檔賓艾費力（Ben Affleck）與麥迪文（Matt Damon）成立製作公司Artists Equity，創業作之一《堅不可擋》上月已於影視串流平台Prime Video上架，新片《Animals》亦由二人監製，賓艾費力只執導筒，講述麥迪文飾演市長候選人，得悉兒子遭政敵及仇家綁架，他跟妻子決定不惜任何代價都要帶兒子平安回家的故事。美媒Deadline昨日報道，電影原定4月在洛杉磯開畫，麥迪文突然宣布辭演，賓艾費力只好「拍硬檔」兼任主角。《Animals》將於另一影視串流平台Netflix上架，日期有待公布。