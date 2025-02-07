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娛樂

《侏羅紀世界：重生》預告首曝光 史嘉麗祖安遜自薦尋龍 史匹堡助圓夢

【明報專訊】《俠盜一號：星球大戰外傳》加利夫愛德華斯（Gareth Edwards）執導、「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）主演新片《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth），將於7月2日在美國開畫，香港提前一天上映。電影公司昨日公開首條預告片，揭開人類尋找恐龍DNA的真正原因，以及背後涉及的驚天陰謀。史嘉麗接受美媒訪問時，自稱從小已是《侏羅紀公園》的超級粉絲，入行後渴望參演一角，直至跟監製史匹堡（Steven Spielberg）見面後，終於讓她圓夢。

《侏羅紀世界：重生》屬電影系列第4集，故事發生在《侏羅紀世界：統治霸權》結局5年後，事實證明地球生態環境並不適合恐龍生活，目前僅存的恐龍聚居在赤道附近一座與世隔絕的荒島，史嘉麗祖安遜飾演任務專家素娜，獲聘跟她的精英隊伍，包括助手鄧肯（馬亞沙拉亞里飾）負責保護古生物學家亨利博士（祖拿芬貝利飾）到島上，向全球最大體積的3種恐龍採集DNA，藉以研發出可以改變人類命運的特效藥物。

被指撞樣科倫絲佩芝

從預告片段可見，過去幾集曾經出現的恐龍品種如迅猛龍、暴龍、翼龍及滄龍等，新片都會再度登場，史嘉麗等人面對牠們輪流襲擊，藉以營造緊張氣氛。據英國《每日郵報》報道，《侏羅紀世界：重生》預告曝光後，有網民發現史嘉麗戲中穿著軍服、束起頭髮的英姿，竟然跟《黑寡婦》拍檔科倫絲佩芝（Florence Pugh）撞樣，認為兩者的眼睛和下顎線條相當近似，乍看令人混淆，「究竟此片主角是史嘉麗抑或科倫絲？」成為網絡熱話。

為了替新片造勢，史嘉麗日前接受美媒《Vanity Fair》訪問，自爆從小已是《侏羅紀公園》系列的忠實擁躉，憶述童年時代曾跟姊妹一起睡在「侏羅紀帳篷」的往事，又提到入行之後，每次聽聞電影公司開拍《侏》片，她都跟經理人說：「我已準備好了。」可惜對方總是無動於中。她接受另一媒體ComicBook.com訪問時，亦曾表示：「過去10年一直為加入《侏》片而努力，就算角色在開場5分鐘後死去，我都樂意演出。」

求基斯柏特帶入片廠

還記得2020年她在英國拍攝超級英雄片《黑寡婦》期間，得悉好友「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）在隔鄰片廠演出《侏羅紀世界：統治霸權》，她嚷着要對方「帶我看一看場景吧？我很想身處其中呢」。直至某次史嘉麗跟兩屆金像導演史匹堡開會，討論新片合作事宜，結果一談數小時，內容卻是圍繞《侏羅紀公園》劇情，對方忍不住問：「你是超級粉絲嗎？」她答：「當然。」創造合作契機，令她擔綱《侏羅紀世界：重生》的夢想成真。

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