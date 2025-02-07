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娛樂

【娛樂場】《唐探1900》 周潤發率「孖寶」玩轉舊金山

【明報專訊】內地藝人陳思誠轉戰幕後執導兼編劇《唐人街探案》系列，由王寶強和劉昊然主演，過去三集在內地票房屢創新高，首集奪2016年元旦內地檔票房冠軍，收逾8億人民幣（約8.5億港元）；第二集34億人民幣（約36億港元）登2018年賀歲檔冠軍，以及全年內地電影票房亞軍；第三集再下一城，2021年破紀錄成內地影史農曆新年檔票房之冠，以45億（約48億港元）登內地影史票房第7名。

《唐探》系列總票房破百億

全新一集《唐探1900》是《唐探》系列前傳，帶觀眾回到1900年的美國舊金山，最強拍檔王寶強、劉昊然以新角色、新人設登場，還有影帝周潤發加盟飾演唐人街堂主，造型盡展霸氣。3人率領白客、張新成、岳雲鵬和荷李活男星尊古錫（John Cusack）玩轉唐人街。

《唐探1900》上月29日大年初一內地開畫，至今票房約25億人民幣（約27億港元），《唐探》系列總票房破百億；王寶強和劉昊然分別成為首名破200億票房的80後和90後男演員。《唐探1900》2月13日香港上映。

故事講述1900年的美國舊金山唐人街，華裔印第安獵人阿鬼（王寶強飾）與留美青年秦福（劉昊然飾）因一宗奇案偶然結識，誤打誤撞成「唐人街神探」孖寶。沒想到該案牽連甚廣，甚至會影響唐人街以至全美國華人的命運……在「唐人街大佬」白軒齡（周潤發飾）全力支持下，這對神探孖寶要爭分奪秒找出真相，過程驚險萬分，同時爆發無窮歡樂。

「中醫查案大法」揭內幕

王寶強飾演的華裔印第安獵人阿鬼，骨骼精奇，擁超凡身體機能，發威時連老虎、巨熊都不是他的對手。印第安養父突然被殺害，阿鬼為查真相，決定跟隨秦福調查，不論武鬥還是偵查，靠着阿鬼的野獸本能，搞掂一切問題。飾演秦福的劉昊然本職中醫兼翻譯，曾在大偵探福爾摩斯身邊偷師學習查案，輾轉下到舊金山調查白振邦（張新成飾）一案。外行偵探秦福運用獨到的「中醫查案大法」，憑望聞問切，將案件逐步抽絲剝繭，赫然發現背後有曲折離奇的內幕。

周潤發飾演唐人街最大幫會「協盛堂」堂主兼創辦人白軒齡，多年前移民舊金山打拼，一直為當地華人謀福利，因此得罪不少人。兒子白振邦忽然身陷奇案，他委託秦福調查，希望為愛兒洗脫嫌疑。飾演美國眾議員的尊古錫，是奇案女受害人的父親，他一直認為唐人街是罪惡溫牀，致力推動排華政策，因愛女懷疑遭華人毒手，令他堅決要整頓唐人街。

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